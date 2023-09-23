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يعاني من برنامج مضغوط.. موقف محمد صلاح قبل مباراة مصر والجزائر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر تفاصيل، البرنامج الخاص بالنجم المصري محمد صلاح لاعب فريق الإنجليزي قبل الانضمام لمعسكر المنتخب.

ويستعد المنتخب الوطني، لخوض مباراتين وديتين أمام زامبيا والجزائر خلال معسكر أكتوبر المقبل، بالأجندة الدولية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": محمد صلاح سينضم لصفوف المنتخب الوطني في دبي مباشرة، ولن يأتي إلى مصر، في ظل البرنامج المضغوط الذي يعاني منه.

أوضح المصدر، محمد صلاح سيلعب مع فريقه ضد برايتون في يوم 8 أكتوبر المقبل، وبعدها سيتوجه مباشرة لدولة الإمارات للانضمام للمنتخب، يوم 10 أكتوبر المقبل.

أتم المصدر: صلاح سيخوض المباراتين الوديتين خلال المعسكر الحالي عكس المعسكر الماضي، الذي غاب خلاله عن مواجهة إثيوبيا، بتصفيات الأمم الأفريقية.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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