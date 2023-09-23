الدوري الإنجليزي.. حنبعل يقود هجوم مانشستر يونايتد لمواجهة بيرنلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:
يُلاقي مانشستر يونايتد نظيره بيرنلي ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ10 مساء.
يبدأ مدرب مانشستر "إريك تين هاج" المباراة بالتشكيل الرسمي:
حراسة المرمى: أونانا
خط الدفاع: ريجيلون، لينديلوف، إيفانز، دالوت.
خط الوسط: كاسيميرو، ماكتومناي، حنبعل المجبري.
خط الهجوم: راشفورد، هويلند، برونو.
يحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 6 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن نظيره بيرنلي.
تشكيل فريق بيرنلي
وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب بيرنلي"كومباني" المباراة بالتشكيل الرسمي:
حراسة المرمى: ترافورد
خط الدفاع: روبرتس، الدخيل، جوردان، تايلور.
خط الوسط: كولين، براونهيل، رامسي.
خط الهجوم: جودموندسون، أمدوني، كوليوشو.
يحتل بيرنلي المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد نقطة واحدة.