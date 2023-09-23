شكرا لقرائتكم خبر عن لمياء شحاتة بطلة الطاولة: أحلم بتمثيل مصر عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت لمياء شحاتة، لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة البارالمبي، عن سعادتها بالفوز بذهبية منافسات زوجي السيدات رفقة فايزة محمود، ضمن منافسات بطولة أفريقيا المقامة في صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، خلال الفترة ما بين 21 سبتمبر وحتى 23 من نفس الشهر الجاري.

وقالت لمياء عقب فوزها بالذهبية: "سعيدة بحصد المركز الأول رفقة البطلة فايزة محمود والتي استفيد منها كثيرا خلال مشاركتي معها وساعدتني كثيرا من أجل حصد الذهبية".

وعن مشوارها مع تنس الطاولة قالت: "بدأت احتراف لعبة تنس الطاولة منذ سن الست سنوات وأنا الآن 16 عاما، خضت تجارب كثيرة بأكثر من رياضة لكن استقريت في النهاية على تنس الطاولة وألعب الآن باسم نادي العزيمة في الإسماعيلية وأنا أصغر لاعبة تنس طاولة على الصعيد البارالمبي".

وأضافت: "تعرضت للتنمر عندما كنت صغيرة من أصدقائي، ولكن قررت أن أتحدى ذلك وقمت باحتراف العديد من الألعاب، شاركت من قبل في ألعاب مثل السباحة وألعاب القوى ورفع الأثقال وتنس الطاولة وحققت أكثر من 55 ميدالية وأنا الآن أدرس في الصف الثاني الثانوي الأزهري".

وعن نتائجها خلال الفترة الماضية قالت: "لم يحالفني الحظ في منافسات الفردي ولكن نجحت في تعويض ذلك بذهبية الزوجي كما شاركت في بطولة الأردن الأخيرة واستطاعت تحقيق ميداليتين برونزيتين وبعدها شاركت في بطولة السعودية وحققت ثلاث ميداليات".

واختتمت: "سأنتظر الفترة القادمة لمعرفة البطولات التي سأقوم بالمشاركة بها، وأحلم أن أكون بطلة عالمية وأمثل مصر في المحافل المختلفة".