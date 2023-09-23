شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات يد الأهلى يفزن على سبورتنج فى بطولة منطقة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي الفوز على سبورتنج بنتيجة 34-16، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.
وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وقدم الأهلي عرضًا قويًّا، بفضل تعليمات الجهاز الفني بقيادة محمد عادل.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي على سبورتنج بنتيجة 13-9، وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني ليحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 34-16.
وأشاد محمد عادل، المدير الفني للفريق، بما قدمته اللاعبات خلال اللقاء من مردود بدني مميز، أسهم في تحقيق الفوز ومواصلة العروض القوية في البطولة.
وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد فاز في مباراة أمس أمام فريق 6 أكتوبر بنتيجة 43-24، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.
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