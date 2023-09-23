شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى والجهاز الفنى يهنئون ديانج بمولوده الجديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو الأهلي وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي على تهنئة المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأحمر، بعدما رُزق بمولوده الأول اليوم السبت.

وتلقى ديانج خبرا سعيدا بعد استقبال مولوده الأول اليوم قبل مباراة فريقه ضد سان جورج الإثيوبي غدا الأحد في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي فيديو خلال قيام لاعبو الأهلي وأعضاء الجهاز الفني بتهنئته على مولوده الجديد.

وأصدرت رابطة الأندية المحترفة عقوبات الجولة الأولى من الدورى الممتاز، طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

مباراة الأهلي والمصري على النحو التالي:

عقوبات الأهلى:

توقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20000 جنيه، لعدم تسليم قائمة المباراة في الموعد المحدد.

توقيع غرامة مالية أخرى على النادى قيمتها 20000 جنيه لتبادل السباب الجماعي مع جماهير النادي المصري.

عقوبات المصري:

توقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20000 جنيه لعدم تسليم قائمة المباراة في الموعد المحدد.

توقيع غرامة مالية أخرى على النادي قيمتها 20000 جنيه لتبادل السباب الجماعي مع جماهير النادي الأهلي.

إيقاف اللاعب باهر محمد مجدي المحمدي "باهر المحمدي" مباراة واحدة، وذلك بسبب الطرد بعد حصوله على إنذارين فى المباراة.