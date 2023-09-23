شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات اليد يهزمن غينيا 29 / 16 ويتوجن بكأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توج منتخب ناشئات كرة اليد بلقب البطولة الأفريقية المقامة بتونس بالفوز على نظيره الغينى بنتيجة 29/16 فى نهائى المنافسة.

وكان قد نجح منتخب ناشئات اليد فى تحقيق الفوز على نظيره النيجيرى بنتيجة 32/18 أمس الجمعة فى نصف النهائى.

واستطاع منتخب ناشئات كرة اليد التأهل لنصف النهائى بالفوز على الجزائر 30/18 فى دور ربع النهائى.

وحقق منتخب ناشئات كرة اليد الفوز أول أمس على نظيره الأنجولي بنتيجة 25/23، فى إطار ختام الدور الأول من البطولة الأفريقية المقامة بتونس.

وتضم بعثة منتخبنا الوطني ببطولة أفريقيا للناشئات: دكتور عادل إبراهيم رئيسا للبعثة، وعبده عبد الوهاب المدير الفني لمنتخبات السيدات، ورامي عبد اللطيف مدير فنى، وأحمد سمير مدرب عام، وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى، وحازم حامد محلل أداء، ودكتورة منة الله بدرى أخصائي علاج طبيعي، وإيمان مرجان مدير إداري.

وتضم قائمة اللاعبات: شروق محمود - جهاد وائل - نهى ايهاب - شهد صفي - ملك طه - سرمدا دعبس - رقية ياسر - مزنة أحمد - جودي محمد - جنة نور - بسملة أحمد - نورا مصطفى - مايا عبد الله - جودي وليد - جنا ياسر - هنا الحسين - جنا إيهاب.

لعب المنتخب الوطني المصرى ضمن منتخبات المجموعة الثانية والتى تضم منتخبات مصر وأنجولا والمغرب والكونغو الديمقراطية، وحقق الفوز فى جميع المواجهات.