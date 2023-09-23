بريمونتادا مجنونة في 10 دقائق.. برشلونة يحقق فوزا مثيرا على سيلتا فيجو في الدوري الإسباني (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

حوّل برشلونة تأخره بهدفين لفوز مثير على فريق سيلتا فيجو بنتيجة 3-2، مساء اليوم السبت، في الجولة السادسة بالدوري الإسباني.

تقدم فريق سيلتا فيجو عن طريق لاعبه يورجن ستراند لارسن بالهدف الأول في الدقيقة 19، قبل أن يضيف أناستاسيوس دوفيكاس الهدف الثاني في الدقيقة 76.

وقبل نهاية المباراة بـ 10 دقائق، تمكن برشلونة من قلب النتيجة بسيناريو مجنون، بدأه المهاجم البولندي ليفاندوفسكي بتسجيله الهدف الاول لبرشلونة في الدقيقة 81.

وعاد ليفاندوفسكي لتسجيل الهدف الثاني للبارسا في الدقيقة 85.

وفي الدقيقة 89، تمكن اللاعب البرتغالي جواو كانسيلو من تسجيل هدف الفوز لبرشلونة، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 16 نقطة في صدارة التريب بجانب جيرونا، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 4 نقاط.

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