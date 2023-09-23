شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات وغرامات على الأهلي والزمالك وبيراميدز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

أصدرت رابطة الأندية المحترفة عقوبات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز والتي طالت الأندية الكبيرة،حيث تم تغريم الأهلي 20 ألف جنيه مصري وذلك لعدم تسليم قائمة المباراة في الموعد المحدد، كما غرم النادي بمبلغ مماثل وذلك لتبادل جمهوره السباب الجماعي مع جماهير النادي المصري.

كما تم تغريم النادي المصري 20 ألف جنيه،وذلك لعدم تسليم قائمة المباراة في الموعد المحدد، و20 ألف جنيه بسبب جمهوره، وتم إيقاف اللاعب باهر المحمدي مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد بعد حصوله على إنذارين في المباراة أمام الأهلي.

وفي مباراة الزمالك وبيراميدز تم إيقاف فيليب بيريز مدرب فريق بيراميدز لمدة أربع مباريات وتوقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه وذلك لطرده.

وتم إيقاف علاء الدين محمد رجب مدرب أحمال فريق الزمالك أربع مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه وقيمتها 20 ألف جنيه وذلك لطرده بسبب سب المنافس.

وإيقاف مدحت عبدالهادي مدرب فريق الزمالك مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه وقيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب السلوك غير الرياضي.

وتم توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 20 ألف جنيه وذلك للسباب الجماعي من قبل جماهيره،وإيقاف محمود علاء مباراة واحدة وذلك بسبب طرده بعد الحصول على إنذارين في المباراة.