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من يكون الضحية الرابعة في دوري أدنوك؟

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دار الخليج 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن من يكون الضحية الرابعة في دوري أدنوك؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - علم «الخليج الرياضي» ان إدارة أحد الأندية في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم،على وشك إقالة مدرب الفريق بعد النتائج التي سجلت السبت في افتتاح الجولة الثالثة من البطولة.

ولم يحقق المدرب البداية المرجوة والتي تتوافق مع الامكانات الفنية التي تتوفر للفريق.

وطرحت أسماء البدلاء للمدرب الذي سيكون الضحية الرابعة في الدوري من المدربين،حيث يبرز اسم المدرب الإيطالي الجزائري نور الدين بن زكري لخلافته.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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