شكرا لقرائتكم خبر عن بعد «ريمونتادا» مذهلة.. برشلونة يرفض الخسارة أمام سلتا فيغو ويتصدر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق برشلونة «ريمونتادا» مذهلة في مباراة جنونية قادته للفوز على ضيفه سلتا فيغو 3-2 والارتقاء إلى صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك ضمن منافسات المرحلة السادسة.

وقلب برشلونة تأخره بهدفين حتى الدقيقة 81، إلى فوز خيالي بفضل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل هدفين في غضون 5 دقائق (81 و85)، رافعاً رصيده إلى 5 أهداف في ترتيب الهدافين، والوافد الجديد المدافع البرتغالي جواو كانسيلو (89).

وكان سلتا فيغو تقدم بهدفي النروجي يورغن ستراند لارسن (19) والبديل اليوناني أناستاسيوس دوفيكاس (76).

ورفع برشلونة رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة من 5 انتصارات مقابل تعادل، بانتظار ديربي العاصمة مدريد بين ريال صاحب العلامة الكاملة (15 نقطة) وجاره أتلتيكو الأحد. كما تقدم النادي الكتالوني بفارق الأهداف عن جيرونا الفائز على ريال مايوركا 5-3 في وقت سابق.

«ريمونتادا استعراضية» وقدّم لاعبو برشلونة «هدية العمر» لمدربهم تشافي هرنانديس (43 عاماً) غداة تجديد عقده مع برشلونة حتى عام 2025 مع امكانية التجديد لسنة اضافية.

وقال تشافي:«لقد آمنا به (الفوز) حتى النهاية، هي ريمونتادا استعراضية، مليئة بالإرادة والرغبة. عندما لا تلعب بشكل جيد، عليك أن نتمكن من تجاوز أنفسنا والفوز».

وتابع مدرب برشلونة " كنا غير متماسكين بعض الشيء في بعض الأحيان.لم تكن التشكيلة كما كانت في المباريات القليلة الماضية. حققنا عودة في النتيجة بناء على الرغبة في الفوز. عندما لا تلعب بشكل جيد، عليك التخلص من مثل هذه الأمور".

وأجرى «مايسترو» خط الوسط السابق 3 تغييرات على التشكيلة الأساسية مقارنة بمباراة الفوز على أنتويرب البلجيكي (5-0) قبل 4 أيام. فزج بكل من ماركوس ألونسو وأوريول روميو وفيران توريس بدلاً من أليكس بالدي وغافي والبرازيلي رافينيا.

على ملعب مونتجويك الأولمبي في برشلونة، افتتح سلتا فيغو التسجيل عبر ستراند لارسن في الدقيقة 19، بعد ركنية ابعدها الدفاع الكتالوني 3 مرات قبل أن تصل إلى الأمريكي لوكا دي لا توري الذي مررها بدوره إلى الهداف النرويجي ليهز شباك الحارس الألماني مارك أندري تير-شتيغن.

واهدر الوافد الجديد على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد المهاجم البرتغالي جواو فيليكس فرصة ادراك التعادل بعد لعبة جماعية، ليسدد لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق كرة من داخل المنطقة علت العارضة (23).

وتقدّم سلتا فيغو في معقل برشلونة الذي افتقد للرؤية والافكار وكادت شباكه أن تهتز عدة مرات، في حين اضطر المدرب تشافي لاخراج لاعب الوسط الهولندي فرنكي دي يونغ وادخال غافي بدلا منه جراء تعرضه للإصابة (36).

وأعاد تشافي خلط أوراق فريقه مع بداية الشوط الثاني، ليدخل المهاجم البالغ 16 عاماً لامين جمال والمدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو وبالدي بدلاً من ألونسو وروميو والدنماركي أندرياس كريستنسن.

وسدد أراوخو كرة من 30 متراً صدها الحارس إيفان فيار (57)، وأهدر توريس فرصتين (64 و66).

وفي وقت اعتقد سلتا فيغو انه عاد بالنقاط الثلاث بهدف ثان سجله البديل دوفيكاس بعد تمريرة من قائده إياغو أسباس وضعته بمواجهة حارس البلاوغرانا (76)، بدأ برشلونة عودته بهدفي ليفاندوفسكي في غضون 5 دقائق بداية بعد تمريرة من فيليكس تابعها ساقطة فأصطدمت بالعارضة وارتدت داخل الشباك وثم بعد لعبة مشتركة بين رافينيا، بديل توريس، والبرتغالي كانسيلو، ليمررها الأخير خلفية إلى البولندي تابعها بقدمه اليمنى في الشباك (81 و85)، قبل أن يخطف مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي السابق هدف الفوز والنقاط الثلاث بعد تمريرة ساحرة من غافي (89).

ويسافر برشلونة الذي حقق فوزه السادس توالياً في مختلف المسابقات إلى ريال مايوركا الثلاثاء للابقاء على زخم انتصاراته.