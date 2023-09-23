شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: بكاييف إضافة للوحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أشاد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الوحدة بالتعاقد مع المحترف الروسي «بكاييف»، مشيراً إلى ان اللاعب سيقدم إضافة حقيقة في حال تأقلمه مع عناصر الفريق والعوامل الأخرى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة حتا في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين وقال عن اللقاء أنه صعب لأن المنافس يسعى الى استعادة توازنه في المسابقة ومن المتوقع أن لا تأتي المباراة مفتوحة من قبل الخصم لذلك يحب إيجاد الحلول لعدد من السيناريوهات.

وأضاف مدرب الوحدة أن اللاعبين يحرزون تقدماً ملحوظاً في تطبيق الأفكار الفنية وفي عملية تحقيق التجانس بين الخطوط.

وأشار موسيماني إلى عودة طحنون الزعابي بعد الشفاء من الإصابة ويحتاج إلى وقت للعودة الكاملة، ووصف الوافد الجديد الروسي بيكاييف باللاعب الجيد والذي يجيد اللعب في عدة مراكز،مؤكداً انه إضافة جيدة بعد أن يكمل تأقلمه مع الفريق والأجواء إلى جانب اللاعب سلطان الزعابي.