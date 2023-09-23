شكرا لقرائتكم خبر عن «الصقور» تحلق بالفوز الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر

تذوق فريق الإمارات طعم الانتصار الأول هذا الموسم بالفوز المثير الذي انتزعه من خورفكان 2-صفر حملا توقيع ألكاسير والمتألق فهد بدر في شوط اللعب الثاني خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد صقر بن محمد في الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين.

بهذا الفوز رفع «الصقور» رصيده إلى 4 نقاط وبقي خورفكان بنقاطه الثلاث السابقة.

انتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف في ظل أداء حذر من الفريقين وغياب الخطورة الحقيقية بأستثناء بعض المحاولات الفردية أخطرها الكرة التي تهيأت للنجم الإسباني ألكاسير ووضعها بذكاء لكنها ذهبت جوار القائم الأيسر وحرمت «الصقور» من هدف محقق، في المقابل اعتمد أبناء الخور على تحركات الثنائي البرازيلي لورنسي وتياغو وكان لها الدفاع الإماراتي بالمرصاد.

فاجأ الإمارات أصحاب الأرض بهدف مع انطلاقة الحصة الثانية عند الدقيقة 63 بقدم الساحر ألكاسير في الظهور الأول مع «الصقور»،مستغلاً الكرة العرضية المحسنة التي هيأها البديل فهد بدر.

وكثف خورفكان تحركاته الهجومية بحثاً عن التعادل والعودة للمباراة لكن كل المحاولات باءت بالفشل وتكسرت تحت أقدام مدافعي فريق الإمارات ومن خلفهم الحارس سهيل عبدالله الذي استبسل في الذود عن مرماه والمباراة تقترب من لفظ أنفاسها الأخيرة وفي غمرة اندفاع من جانب أبناء خورفكان يرد «الصقور» بهجمة عكسية مضادة لينجح فهد بدر أبرز نجوم المباراة في إضافة هدف التعزيز الثاني في الدقيقة 90 بعد تمريرة ذكية من الليبي السنوسي لتنتهي المباراة بفوز الصقور بهدفين نظيفين.