شكرا لقرائتكم خبر عن ميلانيتش: الفوز على الوصل تحد كبير لبني ياس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

وصف السلوفيني داركو ميلانتيش مدرب بني ياس مواجهة فريقه أمام الوصل بالتحدي الجديد ل«السماوي» عندما يلتقي الفريقان في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين في استاد زعبيل، مشيراً إلى ان الفوز أمام المتصدر يحتاج إلى العطاء بنسبة مضاعفة.

وقال ميلانيتش: نعلم أننا أمام تحد كبير وجديد أمام الوصل متصدر الدوري والفريق الذي يقدم مستوى رائع في المسابقة وعلينا أن نكون في قمة جاهزيتنا وان نواصل في المسار الصحيح لإنطلاقتنا في الموسم.

وأشار مدرب بني ياس إلى ان فريقه تعود على تقديم مباريات كبيرة أمام فرق القمة وقال: علينا العمل على عدة جوانب في مباراة الوصل أهمها تقديم أقصى ما لدينا مع الروح والإصرار نتوقع ما ينتظرنا في دبي لكنا نريد تحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث.