شكرا لقرائتكم خبر عن راشد القمزي يتوج بمونديال الفورمولا2 اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينطلق اليوم الأحد السباق الرئيسي للجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 في مدينة فيلافيلها في البرتغال بمشاركة وحضور قوي لأبطال العالم وبتفوق صريح لفريق أبوظبي الذي حسم لقب الموسم قبل انطلاق هذه الجولة عبر راشد القمزي.

وتسعى زوارق أبوظبي بقيادة راشد القمزي ومنصور المنصوري لتقديم صورة قوية ومشرقة في الجولة الختامية من البطولة وإنهاء الموسم بصعود منصة التتويج.

وكان راشد القمزي حسم لقب الموسم في الجولة الماضية التي أقيمت في مدينة بيزو في البرتغال بوصوله للنقطة رقم 55 في الترتيب العام وابتعاده عن أقرب منافسيه برصيد قوي من النقاط جعله ينفرد بالصدارة ويؤكد جدارته بالفوز للمرة الرابعة عبر هذه البطولة، ويأتي أقرب منافسيه إدجاراس ريابكو من ليتوانيا في المركز الثاني برصيد 29 نقطة.

وينتظر راشد القمزي اليوم التتويج الرسمي بميدالية الموسم والبطولة بالإضافة إلى المنافسة القوية على لقب الجولة الختامية، في حين يسعى منصور المنصوري لتحسين موقفه أيضاً في الترتيب العام حيث يمتلك حالياً 16 نقطة في المركز السادس وفي الامكان أن يتقدم بشكل أكبر في الترتيب مع ختام هذه الجولة.

ويبدأ السباق في الساعة السادسة و45 دقيقة بتوقيت الإمارات، ومن المقرر أن يستمر السباق ل35 دقيقة أو أربعين دورة على أن يتم تمديد السباق لتسعين دقيقة كحد أقصى في حال وقوع حوادث أو توقفات عبر مسار السباق أو هبوب الرياح بقوة ما قد يؤجل السباق بعض الشيء.

ويقام سباق فيلا فيلها في واحد من أقصر المسارات في هذا الموسم، وتصل المسافة إلى 1577 متراً تتوزع على ست بوابات هوائية حمراء يكون الالتفاف للزوارق من على يسارها وبوابة هوائية واحدة صفراء يتم الالتفاف من على يمينها، ويفتقد هذا المسار للكثير من المزايا التي نتحدث عن أبرزها مثل الوصول إلى سرعات عالية ومحاولة التجاوز عبر المنحنيات أو المسافات الطويلة.