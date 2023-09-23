شكرا لقرائتكم خبر عن ختام المحطات الأوروبية لكأس رئيس الدولة للخيول اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تختتم اليوم الأحد المحطات الأوروبية لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وذلك عندما يستضيف مضمار دوندخت العشبي في مدينة لاهاي بمملكة هولندا المحطة ال11 للكأس الغالية في نسختها الثلاثين.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، واهتمامه الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية ودعم ملاك ومربي الخيل العربي في كافة دول العالم.

ويشهد سباق كأس رئيس الدولة للخيول العربية في محطته ال11بهولندا، مشاركة مجموعة مميزة تمثل نخبة الخيول والمرابط والاسطبلات العربية في القارة الأوروبية في السباق الذي يقام لمسافة 2150 متراً للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، ضمن الفئة الثالثة.

وتضم قائمة الخيول المشاركة مجموعة من أبطال سباقات الكأس الغالية في المحطات السابقة ونجوم السباقات الكبرى للخيل العربي عالمياً وهي: الجواد «ميسي» للمالك فيدو كيرسميكرز، والجواد «جارف» للمالك هيف بن محمد القحطاني، والجواد «سلوى» للمالك وذنان ريسينغ، و«اليكيو» للمالك والمدرب ماريان فالك فايسماير، و«بيكاسو تي» للمالك إس بي إم هورس ريسينغ، و«فريدة بيه» للمالك والمدرب بيتر ديكرز، و«بابليون تي» للمالك والمدرب زوتيليف جيرارد.

من جهته قال فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: «مع الوصول لختام المحطات الأوروبية في هولندا، نؤكد أن سباقات الكأس الغالية التي شهدتها مضامير أوروبا الشهيرة حققت نجاحات غير مسبوقة في نسختها الثلاثين، بعد أن أقيمت في دول ذات اهتمام كبير ومشترك مع دولة الإمارات في صناعة سباقات قوية للخيل العربي والارتقاء بمسيرتها لأعلى المراتب مثل فرنسا، إيطاليا، بولندا، بلجيكا، السويد، بريطانيا، كازان روسيا، ألمانيا، ما يجسد المكانة المرموقة للحدث وريادته العريقة على مدار مسيرته التاريخية».

وأضاف: «ثمرة هذه النجاحات تعود للدعم السخي الذي تحظى به سلسلة سباقات الكأس الغالية، ويعكس أيضاً الدور الريادي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وحرصه الكبير على تعزيز نجاحات مسيرة سباقات الخيل العربي على الصعيد العالمي».