شكرا لقرائتكم خبر عن المحياس: طموحنا جعل أبوظبي مركزاً عالمياً لألعاب المضرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب

خص الدكتور حمد عبد الله المحياس رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب المضرب، «الخليج الرياضي» بتصريحات كشف فيها عن رؤية النادي الرامية إلى جعل العاصمة أبوظبي مركزاً عالمياً لألعاب المضرب، استناداً إلى استراتيجية عمل واسعة المهام بنيت على منهجية علمية تواكب أحدث المعايير المطبقة في المجال، وأشار إلى نجاح النادي الذي يتبني رياضات كرة الطاولة والريشة الطائرة والتنس الأرضي، في تأهيل لاعبين ولاعبات لصفوف المنتخبات الوطنية بالمواهب، مؤكداً أن ذلك يمثل أولوية في عمل النادي.

أكد المحياس أن القادم أفضل، وسيحفل بالعديد من المفاجآت والمشروعات على طريق التطور، وأضاف: «نشر ألعاب المضرب في أوساط مجتمعنا والوصول بها إلى العالمية هدف رئيسي لاستراتيجية عملنا، ومستمرون في التقدم لتحقيق المتطلبات والآمال المعقودة علينا؛ بفضل الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة لكل مجالات الحياة، والقطاع الرياضي على وجه الخصوص، وأهدافنا تتحقق بنظام بدعم مباشر من سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وقد حققنا قفزة هائلة وقطعنا خطوات كبيرة في نشر وتعزيز ممارسة ألعاب المضرب في زمن قياسي».

إنجازات

وعن الإنجازات القياسية التي حققها نادي أبوظبي لألعاب المضرب، قال المحياس: «هدفنا الأساسي جعل العاصمة أبوظبي مركزاً عالمياً لألعاب المضرب، وواثقون من قدراتنا وإرادتنا، وقيادتنا الرشيدة هي مصدر إلهامنا، والمؤشرات الأولية تمثل باعثاً على التفاؤل بالمستقبل، بعدما نجحنا في تسليط الضوء على ألعاب المضرب والتعريف بها من خلال تكثيف الدورات التدريبية وورش العمل والأنشطة التي كان نتاجها تأهيل كوادر إدارية وفنية ولاعبين، ودمج ألعاب المضرب في المشهد الرياضي العام لإمارة أبوظبي، بما يخدم رياضة الإمارات المستهدفة بالأساس من كل برامج ومبادرات عملنا التي تترجمها المنجزات من خلال نهجنا كفريق عمل واحد من أعضاء مجلس إدارة وإداريين وفنيين، وأنا شخصياً جزء منهم، وكان لنا شرف استضافة كأس صاحب السموّ رئيس الدولة، وأعلنا عن استضافة إمارة أبوظبي لبطولة الإمارات الدولية لكرة الطاولة في مدينة العين خلال الفترة من 4 إلى 7 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بمشاركة 189 لاعباً يمثلون 23 دولة، وهذه المشاركة الدولية الكبيرة هي تأكيد للثقة الدولية في قدرات الإمارات التنظيمية، ونحن فخورون بالنجاحات التي تحققت منذ بداية النشاط الفعلي للنادي في فبراير من العام الحالي».

قاعدة عريضة

وعن نظرته لألعاب المضرب وشعبيتها، تابع رئيس نادي أبوظبي لألعاب المضرب: «ألعاب المضرب تشكل جزءاً لا يتجزأ من الرياضة بمفهومها الشامل، وتتمتع بقاعدة عريضة وشعبية عالمية، ونحن محظوظون بأننا نضطلع بنشرها وتطورها في مجتمعنا مع الأخذ في الاعتبار أن كُلفتها بسيطة، وتجهيز وإعداد لاعبيها كألعاب فردية أسهل من الجماعية والصرف عليها وميزانيتها أقل من الناحية المادية».

وكشف المحياس عن تحدٍ واجهه النادي وهو في مرحلة البدايات لكن مجلس الإدارة قبله وتعامل معه باحترافية مهدت الطريق للنجاح، وقال: «الكل يعلم أن الثقافة الرياضية من العوامل المهمة جداً في نشر ونمو ممارسة الرياضة بمختلف ألوانها، ومن المعروف أن كرة القدم تستأثر بالاهتمام، ومع ذلك لقد حوّلنا التحدي الخاص بعدم تسليط الضوء على الألعاب الفردية وألعاب المضرب خصوصاً إلى شيء إيجابي بالنسبة لنا، واستثمرنا واقع أن مصاريفنا أقل وإعدادنا أقل في برمجة مبادرات نوعية مخططة بعناية تخدم أهدافنا، وبالفعل المردود نافس منجزات أندية نظيرة موجودة منذ فترة طويلة».

شكراً لـ«الخليج»

قدّم الدكتور حمد المحياس الشكر إلى «الخليج الرياضي» على دورها الداعم لمسيرة النادي وخدمة رياضة الإمارات، بقوله: «نشكر جريدة الخليج الشريك الاستراتيجي في نجاحنا من خلال ملحقها الرياضي الذي نقرأه ونتابعه منذ الصغر، ونفتخر بكون ”الخليج 365” مساندة لنا في مسيرتنا الرامية إلى خدمة رياضة الدولة».