شكرا لقرائتكم خبر عن «الفرسان» ضيفاً على البطائح.. وموقعة مثيرة للوصل وبني ياس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علي نجم

يسدل الستار اليوم الأحد على مباريات المرحلة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين بإقامة 3 مواجهات، تبرز فيها موقعة الوصل وبني ياس في زعبيل، في وقت يحل شباب الأهلي حامل اللقب والمتصدر ضيفاً على البطائح، ويستقبل الوحدة ضيفه حتا العائد إلى الأضواء وصاحب مركز وصافة القاع دون أي نقطة.

ويريد شباب الأهلي حين يلعب ضيفاً على البطائح في الخامسة و20 دقيقة مساء، ضمان الحصول على النقطة التاسعة، والتمسك بالقمة، وسط تنافس وسباق كبير على المركز الأول في الموسم الحالي.

ويتطلع «الفرسان» إلى تأكيد التفوق على المنافس، وتحقيق الفوز الثالث في ثالث مواجهة بين الفريقين، وسط رهان الفريق على قدرات الثنائي الهجومي مؤنس دبور وإيغور جيسوس، في وقت بات فيه يحيى الغساني أبرز أوراق القوة الهجومية في تشكيلة المدرب الصربي.

أما البطائح الذي حافظ على سجله خالياً من الهزائم، ونال 4 نقاط من مباراتين، فسيحاول جاهداً بقيادة مديره الفني رادوي أن يصمد أمام الضيف الكبير، ويعتمد الفريق على قدرات الهداف الكاميروني أناتول، في وقت سيكون على عناصر ضابط الإيقاع الروماني ضمان عدم الوقوع في الأخطاء والهفوات الفادحة التي حصلت أمام العين في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وتسببت في وداع الفريق مبكراً بعد خسارة قاسية بالخمسة.

الوصل- بني ياس

ويشهد ملعب الوصل في الثامنة مساء اليوم، قمة مثيرة، حين يستقبل الوصل صاحب الأرض والمركز الثالث في جدول الترتيب ضيفه بني ياس الخامس.

ويراهن الفريق الأصفر على قدرات المثلث الهجومي في تشكيلته، بوجود علي صالح وفابيو ليما والسويسري هاريس، في وقت سيكون على خيمينز إثبات التفوق على زملاء الأمس وقيادة وسط الوصل بجدارة إلى جانب مواطنه بوبليتي وعلي سالمين.

ولن يكون بني ياس لقمة سائغة، بعدما أحرج العين في الجولة الأولى وإن خرج خاسراً، ليحقق بعدها فوزاً كبيراً على النصر، وسط تألق الفريق بالأداء الجماعي وببصمة واضحة المعالم من المدير الفني السلوفيني داركو.

ويتطلع بني ياس إلى إيقاف المد الأصفر، وضمان العودة من زعبيل بنتيجة إيجابية، وسط رهان كبير على قدرات وفعالية الهداف الفرنسي نياكاتيه، الذي أصبح ورقة السر لضرب دفاعات المنافسين وزيارة شباك الحراس.

الوحدة- حتا

ويتطلع الوحدة إلى تحقيق السعادة الأولى على أرضه هذا الموسم، حين يستقبل ضيفه حتا الجريح في الخامسة و20 دقيقة مساء اليوم، في مواجهة عنوانها الصراع من أجل النقاط الثلاث.

ويراهن الفريق العنابي على اكتمال عقد الفريق بعدما ضم إلى تشكيلته الجناح الروسي باكييف، أملاً في أن يشكل دعامة كبيرة لتفعيل الشق الهجومي، مع الأرجنتيني جوانكا والمقيم فاكوندو صاحب الرباعية في مرمى الإمارات في إياب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وستكون المباراة، هي المواجهة الـ51 للفريق العنابي أمام الأندية الصاعدة، والتي حقق خلالها التفوق في 34 مباراة، واكتفى بـ9 هزائم.

وقد تكون مباراة اليوم الفرصة الأمثل أمام السوري عمر خربين لتأكيد أحقيته بقيادة هجوم الفريق العنابي بعد رحيل البرازيلي جواو بيدرو إلى دوري روشن.

وقد تبدل حال حتا، ما بين نهاية الجولة الثانية، وبداية الثالثة، بعدما تخلى عن مديره الفني ماركوف، وأوكل المهمة إلى الإيطالي فيفياني.

ويريد حتا كسر التفوق العنابي، بعدما اكتفى بنيل نقطة واحدة من 6 مواجهات سابقة جمعت بين الفريقين، واكتفى بتسجيل 4 أهداف فقط في مرمى أصحاب السعادة.