شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات سن الثنايا بميدان الذيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت أمس منافسات سن الثنايا ضمن سباق شارة ديوان رئيس الدولة، وتضمنت المنافسات التي أقيمت بميدان الذيد بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن إقامة 12 شوطاً، وامتد السباق لمسافة 5 كيلومترات.

وجاءت المراكز الأولى في السباق كما يلي:

الشوط الأول «سمحة» لراشد السبوسي، الشوط الثاني «أمسية» لعبدالله الراشدي، الشوط الثالث «هضيم» لعبدالله الرفيسة، الشوط الرابع «ملهم» لسيف الكتبي، بتوقيت وقدره 8:30:62، الشوط الخامس «العزرة» لسيف الكتبي، بزمن وقدره 8:21:22 وهو أفضل توقيت، الشوط السادس «أفكار» لسالم الطنيجي، الشوط السابع «كواكب» لسند المزروعي، الشوط الثامن «أدنوك» لسند المزروعي، الشوط التاسع «جمران» لراشد الحافري، الشوط العاشر «الحذر» لسالم الدهماني، الشوط الحادي عشر «البويضاء» لسلطان الكتبي، الشوط الثاني عشر «وضوح» لعبيد الكتبي.

وقال مطر علي الكتبي، رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن: «ستتواصل صباح كل يوم سبت على ميدان الذيد تحديات سباق شارة ديوان رئيس الدولة، وذلك من خلال منافسات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل، بمشاركة مميزة من الشعارات القوية في عالم سباقات الهجن».