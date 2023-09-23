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برشلونة يعيد ذكريات الـ "ريمونتادا" في مرمى سلتا فيغو

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برشلونة - د ب أ 0 تبليغ

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جدة - بواسطة طلال الحمود - حول برشلونة تأخره بهدفين إلى فوز مثير على سيلتا فيغو 3 - 2 يوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من لكرة القدم.

وتقدم سيلتا فيغو في الدقيقة 19 عن طريق يورغن ستراند لارسن، قبل أن يضيف زميله أناستاسيوس دوفيكاس الهدف الثاني في الدقيقة 76.

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وانتفض برشلونة في الدقائق العشر الأخيرة، ليسجل له ليفاندوفسكي هدفين في الدقيقتين 81 و85، قبل أن يسجل جواو كانسيلو الهدف الثالث في الدقيقة 89.

ورفع برشلونة رصيده إلى 16 نقطة ليتصدر ترتيب المسابقة بفارق الأهداف عن جيرونا، وبفارق نقطة عن الذي يلعب غدا مع جاره أتلتيكو في قمة مباريات الجولة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد سيلتا فيجو عند أربع نقاط في المركز السابع عشر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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