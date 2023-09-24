شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الأهلى السابق ينضم إلى ناد سعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى أحمد العش لاعب الأهلي والإسماعيلي ودجلة مدافع نادي منتخب السويس السابق إجراءات انتقاله إلى نادي منيف السعودي، لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

وجاء تعاقد العش مع منيف السعودي، في حضور عضو مجلس إدارة النادي ووكيل اللاعبين علي جلال.

كما نجح نادي منيف السعودي أيضا في التعاقد مع صلاح خطاب لاعب الجونة وفاركو وغزل المحلة مهاجم نادي القناة السابق ضمن خطته لتدعيم صفوفه.

ولعب العش لعدة أندية أبرزها الأهلي الذي بدأ في ناشئيه وانضم بعدها للإسماعيلي ووادي دجلة والترسانة والإنتاج الحربي وآخر تجربة مع منتخب السويس.

يذكر أن أحمد العش لعب فى الناشئين داخل الأهلى حتى تم تصعيده للفريق الأول، ثم رحل للإسماعيلى ووادى دجلة قبل أن يستقر به المقام للعب فى القسم الثانى، وظهر بشكل جيد مع الترسانة قبل رحيله فى الموسم الماضى إلى الإنتاج الحربى حتى تمت إعارته إلى منتخب السويس.