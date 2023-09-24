شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ ناشئات اليد على الفوز بالبطولة الأفريقية فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة إلى منتخب ناشئات اليد مواليد 2006 بعد الفوز باللقب القاري للبطولة الأفريقية فى تونس.

وفاز منتخبنا الوطني بالمباراة النهائية بعد الفوز على منتخب غينيا بنتيجة 29 - 16 وتتويج منتخبنا الوطنى المصري للناشئات مواليد 2006 ببطولة أفريقيا في نسختها التاسعة عشرة.

وأكد وزير الرياضة الدعم الدائم والمستمر الذي تقدمه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظومة الرياضة المصرية.

وعبر الدكتور أشرف عن فخره واعتزازه بالإنجاز الكبير والأداء المشرف لناشئات المنتخب مواليد 2006، وهو ما يعكس التطور الملحوظ لمنظومة كرة اليد المصرية التي تُعد مثالاً حياً يحتذى به على المستوى التخطيطي والعقلية الاحترافية في تطوير اللعبة بكافة أعمارها السنية.