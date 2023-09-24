شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 23-9-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 23-9-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: حصل مسئولو نادى الزمالك على موافقة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بقيد بعض اللاعبين الناشئين مواليد 2008.

حصل مسئولو نادى الزمالك على موافقة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بقيد بعض لاعبى الناشئين مواليد 2008.

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو برنامجا خاصا لعبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق. ويؤدي عبد الله جمعة تدريبات خاصة فى صالة الجيمانيزيوم لتجهيزه بالشكل الأمثل قبل العودة للمشاركة فى المباريات خلال الفترة المقبلة.

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تطورات إصابة أحمد فتوح الظهير الأيسر، وهي عبارة عن آلام أسفل عضلات البطن.

إيقاف مدحت عبد الهادى ومحمود علاء ومدرب بيراميدز وتغريم الزمالك 20 ألف جنيه

أصدرت رابطة الأندية المحترفة عقوبات الجولة الأولى من الدورى المصرى الممتاز، طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

حصل عمرو السيسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، على راحة من المشاركة فى التقسيمة الفنية التي أقيمت فى ختام مران اليوم، السبت، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

واصل أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أداء برنامجه التأهيلي على هامش مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

انتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد عبد الغني ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء المقاولون العرب المقبل في مسابقة الدوري.

يجهز الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الدولى الجزائرى سيف الدين الجزيرى للعودة لقيادة هجوم الفريق الأبيض فى مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها السابعة مساء غد الاثنين باستاد القاهرة الدولى فى الأسبوع الثانى من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 – 2024.

يجهز الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، محمد عبد الغني مدافع الفريق للاعتماد عليه فى مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها السابعة مساء غد الاثنين باستاد القاهرة الدولى فى الأسبوع الثانى من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 – 2024.

يواصل عبد الله جمعة، ظهير أيسر فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، التأهيل للتعافي التام من الإصابة التى تعرض لها وأبعدته عن المشاركة مع الأبيض فى المواجهات الماضية.

يعقد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى، جلسة فى وجود عبد الواحد السيد مدير الكرة، من أجل تحديد العقوبات التى ستفرض على حسام عبد المجيد، مدافع الفريق، بعد واقعة مباراة بيراميدز.