شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم 23 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 23 / 9 / 2023 العديد من الأحداث والأخبار المهمة، أبرزها توقيع غرامات على الأهلى والزمالك وبيراميدز والمصرى بعد الجولة الأولى من عمر الدورى، ورفض كولر عروض الرحيل عن الأهلى.

تلقى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلى، عرضين من ناديي الهلال والشباب السعوديين لتولى تدريب أحدهما خلال الفترة المقبلة، رغم ارتباط المدرب السويسري بعقد يمتد لموسمين قادمين بخلاف الموسم الجاري.

إيقاف مدحت عبد الهادى ومحمود علاء ومدرب بيراميدز وتغريم الزمالك 20 ألف جنيه

أصدرت رابطة الأندية المحترفة عقوبات الجولة الأولى من الدورى المصرى الممتاز، طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

أصدرت رابطة الأندية المحترفة عقوبات الجولة الأولى من الدورى الممتاز، طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة توقيع غرامة مالية على نادى فيوتشر قيمتها 20000 جنيه، وذلك لتأخر نزول الفريق لمدة خمس دقائق قبل بداية مباراة فاركو فى الأسبوع الأول من عمر الدورى العام.

ميكالى يكتفى بودية أوزبكستان للمنتخب الأولمبى فى أكتوبر

اكتفى البرازيلى روجيريو ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، بودية أوزبكستان في أكتوبر المقبل، بعد تعثر الاتفاق على وديات أخرى تلبى طموحات المنتخب الذى ضمن التأهل للأولمبياد رسميًا، ممثلا عن قارة أفريقيا بعد وصافته لبطولة الأمم تحت 23 سنة الأخيرة بالمغرب.

اتحاد الكرة يؤجل تشكيل رابطة دورى المحترفين بسبب ضيق الوقت

أرجأ الاتحاد المصري لكرة القدم فكرة تشكيل رابطة لدورى المحترفين "القسم الثاني أ"، على غرار دورى النيل، بسبب ضيق الوقت وتعذر تشكيل رابطة قبل انطلاق البطولة غدا.

إمام عاشور ضمن خيارات فيتوريا لمعسكر المنتخب فى أكتوبر

عاد إمام عاشور لاعب الأهلى ومنتخب مصر لحسابات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفنى للمنتخب فى قائمة معسكر أكتوبر المقبل، لمواجهتي زامبيا والجزائر، بعدما غاب اللاعب عن المعسكرات الأخيرة بسبب الإصابة.

تعرف على تشكيل مجلس إدارة اتحاد السلة بعد إجراء الانتخابات التكميلية

أسفرت الانتخابات التكميلية لاتحاد كرة السلة عن فوز الثنائي أيمن على عودة ومحمد إيهاب محسن بعضوية مجلس إدارة الاتحاد، والتى أقيمت على هامش الجمعية العمومية لاتحاد السلة، وحصل المرشح محمد إيهاب على 27 صوتا، بينما حصل أيمن علي عودة على 17 صوتا، بينما حصل شريف سليمان على 14 صوتا.

الأهلي يتسلم قيمة صفقة بيع محمد شريف للخليج السعودى

تسلَّم مسئولو النادي الأهلي، خلال الأيام القليلة الماضية، مليوناً و600 ألف دولار نظير انتقال محمد شريف مهاجم الفريق السابق لنادي الخليج السعودي.

ميكالي يحسم الـ3 الكبار فى قائمة الأولمبياد وبديل محمد صلاح

وضع البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفنى للمنتخب الأولمبي، تصوره للمراكز الثلاثة الكبار فى قائمة الفراعنة بأولمبياد باريس 2024، ووفقا لمصدر مطلع فى المنتخب الأولمبى فإن المدرب البرازيلي يرغب فى ضم مهاجم ولاعب وسط بجانب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي للتواجد بقائمة الأولمبياد.