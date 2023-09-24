شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تفتتح «الآسياد الأخضر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هانغتشو: أحمد جمال الدين

تحت شعار «من القلب إلى القلب نحو المستقبل»، افتتح الرئيس الصيني شي جين بينغ، أمس السبت، النسخة الأكبر من دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغجو، بعيداً عن ألعاب نارية أعلن المنظّمون عدم استخدامها التزاماً بالفلسفة الخضراء.

جاء الافتتاح بحضور عدد من رؤساء دول العالم وكبار الشخصيات العامة والرياضية، وذلك في الملعب الأولمبي بمدينة هانغجو «بيج لوتوس» بحضور جماهيري وصل إلى 80 ألف متفرج.

وحمل علم الإمارات كل من أحمد المنصوري لاعب منتخب الدراجات وغاية شهيل آل شهيل رامية منتخب الإمارات في فقرة طابور الدول، بحضور وفد الإمارات المشارك.

وشهد الحفل 16 فقرة متنوعة استمرت لمدة 120 دقيقة من الإبهار أبرزت ثقافة وتراث البلد المستضيف.

6 رياضات

وتستهل منتخبات الإمارات الوطنية في 6 رياضات مشاركتها في دورة الألعاب الآسيوية اليوم الأحد؛ إذ يفتتح منتخبنا الوطني للجودو مشواره في منافسات الدورة بمسابقات الوزن الخفيف وسط طموحات كبيرة لمنتخبنا.

وكانت قرعة المسابقة جرت الجمعة، بحضور محمد جاسم السجواني أمين السر المساعد لاتحاد الجودو إداري المنتخب ومدرب المنتخب الأول فيكتور سيكتروف، وأسفرت عن مواجهات قوية لمنتخبنا على مستوى السيدات والرجال، حيث تقابل لاعبتنا بشيرات خرودي في وزن تحت 52 كغم بطله كوريا الشمالية وي كيم، فيما تلعب لاعبتنا باتسو ألتان في منافسات وزن تحت 57 كغم، مع فريزي كليمانس من جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية. وتشهد منافسات الرجال 6 مباريات ضمن منافسات الوزن الخفيف والمتوسط والثقيل على مدى الأيام الثلاثة.

ويلتقي اللاعب ظافر كوسوفو في منافسات وزن تحت 100 كجم، مع اللبناني ناصيف الياس، ويختتم منتخبنا مشواره في الدورة الآسيوية بلقاء اللاعب عمر معروف مع بطل قرغيزستان زاباروف سيميك في وزن فوق 100.

منافسات الرجبي

وتبدأ الأحد كذلك منافسات منتخبنا الوطني للرجبي ضمن المجموعة الرابعة والتي تقام منافساتها على مدار 3 أيام متتالية، حيث يبدأ منتخبنا مشواره في اليوم الأول بمواجهة منتخب نيبال، ثم يلتقي منتخب أفغانستان، وفي الختام سيواجه منتخب الصين.

كما يستهل منتخبنا الوطني للرماية مشواره بمنافسات البندقية مسافة 10 عن طريق الرامية ياسمين تهلك، فيما يشارك منتخبنا الوطني للمبارزة في فعاليات الدورة غداً عن طريق اللاعبتين زينب الحوسني وشيخة الزعابي بمسابقة الإيبيه سيدات.

ويفتتح منتخبنا الوطني للرياضات الإلكترونية، مشاركته في الدورة في أول ظهور رسمي للعبة بدورات الألعاب الآسيوية بعد أن تم اعتمادها بصورة تجريبية في النسخة الماضية في جاكرتا عام 2018؛ إذ يشارك منتخبنا بلعبة فيفا من خلال ملاقاة كل من أحمد السويدي لنظيره الفيتامي ترونج دوك هيو، وعلي الحمادي لنظيره أحمد المغيسيب من قطر، وفي لعبة الشطرنج التي تشهد مشاركة 142 لاعباً ولاعبة من 45 دولة آسيوية تشارك كل من وافية المعمري وروضة السركال في منافسات فئة الفردي.

جاهزية الجودو

أكد محمد جاسم سجواني، أن منتخب الجودو الوطني جاهز للمنافسة في الدورة بعد فترة الإعداد الناجحة والتي اختتمها المنتخب بمعسكر طوكيو في اليابان لمدة 15 يوماً، وقال: «استعداداتنا للدورة الآسيوية جاءت جيدة، وسنبذل قصارى جهودنا لتشريف رياضة الإمارات وتحقيق أفضل النتائج، لاسيما أن الدورة تعد محطة رئيسية في مشوار التأهل أولمبياد باريس 2024».

وأوضح سجواني، أن المنافسة على المراكز الأولى ستكون صعبة للغاية في ظل مشاركة العديد من الأبطال الآسيويين العالميين ووجود منتخبات قوية مثل اليابان والصين وكوريا الجنوبية وأوزباكستان وإيران ومنغوليا، مشيراً إلى أن هذه المنتخبات لها باع في رياضة الجودو على الصعيد الآسيوي، ما يشعل المنافسة ويجعلها صعبة للغاية.

وأكد علي المرزوقي إداري منتخب المبارزة جاهزية لاعبات منتخب الإمارات للمبارزة لخوض غمار التحدي القاري بعزيمة البطلات اللاتي يحرصن كل الحرص على تمثيل أوطانهن بالصورة المنشودة، مشيراً إلى أن المنتخب يضم العديد من العناصر الواعدة على مستوى الرجال أو البنات، والهدف هو الاحتكاك واكتساب الخبرات عند التنافس مع المبارزات من مختلف دول قارة آسيا، حيث تخوض كل من زينب الحوسني المصنفة الأولى بالدولة وشيخة الزعابي الثانية المنافسات بغرض تطوير الذات وصقل القدرات لتحقيق نتائج أفضل في المحافل المقبلة.الزعابي: منتخب الرجبي جاهز للتحدي

قال محمد سلطان الزعابي أمين عام اتحاد الإمارات للرجبي: إن التحضيرات لمشاركة منتخبنا الوطني في دورة الألعاب الآسيوية بدأت قبل 3 أشهر،موضحاً أن المنتخب جاهز للتحدي الآسيوي، وقال: «تخلل فترة الإعداد مشاركة في دورة سباعيات الرجبي الآسيوية في كوريا الجنوبية، للوقوف على جاهزية المنتخب؛ حيث أظهر استعدادات طيبة، وحصل فيها على المركز الرابع، ثم أجرى المنتخب معسكرين الأول داخلي في دبي، والثاني خارجي في هونغ كونغ». وأكد الزعابي أن الهدف من المشاركة في الدورة تحقيق ميدالية تاريخية لمنتخب الرجبي،بعد التجربة الأولى في جاكرتا 2018 ، مشيراً إلى أن منتخب الرجبي تحسن كثيراً مما كان عليه قبل 5 سنوات وتقدم إلى التصنيف الثالث آسيوياً، وقال: «نلعب في المجموعة الرابعة مع الصين، ومنتخب أفغانستان الذي يتشكل من لاعبين ينشطون في أستراليا ونيوزيلندا، ومنتخب نيبال، هدفنا هو الصعود في المركز الأول حتى نواجه صاحب المركز الثاني بالمجموعة الأولى، ثم سينصب تركيزنا على الوصول إلى نصف النهائي والنهائي».