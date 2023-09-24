3 أندية تحصد العلامة الكاملة في ممتاز اليد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصلت أندية النور والخليج ومضر حصدها العلامة الكاملة في بطولة الدوري السعودي الممتاز لكرة اليد لدرجة الشباب للموسم الرياضي 2023 - 2024م، بعد أن رفعت رصيدها إلى 10 نقاط، مع ختام مباريات الجولة الخامسة التي جرت اليوم.
وأسفرت نتائج مواجهات الجولة عن فوز النور على المحيط (31 - 21)، وتغلب الخليج على الأهلي (23 - 13)، وتجاوز مضر نظيره الصفا (26-33)، وكسب الهدى منافسه الترجي (38 - 34)، وبفارق هدف وحيد حقق القارة انتصاره على الخويلدية (27-28)، وانتصر الوحدة على الهلال (32 - 23)، وفاز الابتسام على الحزم (20-22).
إلى ذلك نظم الاتحاد السعودي لكرة اليد أمس الأول، التجمع الأول لمواهب كرة اليد بالمنطقة الشرقية لفئتي الصغار والبراعم (مواليد 2011 - 2012 - 2013)، على صالة نادي الصفا بصفوى، تحت إشراف المديرة الفنية لبرنامج رعاية المواهب بالاتحاد الدكتورة إلونا هابكوا.
وشارك في التجمع 82 لاعبا يمثلون أندية المنطقة الشرقية.
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