شكرا لقرائتكم خبر 3 أندية تحصد العلامة الكاملة في ممتاز اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصلت أندية النور والخليج ومضر حصدها العلامة الكاملة في بطولة الدوري السعودي الممتاز لكرة اليد لدرجة الشباب للموسم الرياضي 2023 - 2024م، بعد أن رفعت رصيدها إلى 10 نقاط، مع ختام مباريات الجولة الخامسة التي جرت اليوم.

وأسفرت نتائج مواجهات الجولة عن فوز النور على المحيط (31 - 21)، وتغلب الخليج على الأهلي (23 - 13)، وتجاوز مضر نظيره الصفا (26-33)، وكسب الهدى منافسه الترجي (38 - 34)، وبفارق هدف وحيد حقق القارة انتصاره على الخويلدية (27-28)، وانتصر الوحدة على الهلال (32 - 23)، وفاز الابتسام على الحزم (20-22).

إلى ذلك نظم الاتحاد السعودي لكرة اليد أمس الأول، التجمع الأول لمواهب كرة اليد بالمنطقة الشرقية لفئتي الصغار والبراعم (مواليد 2011 - 2012 - 2013)، على صالة نادي الصفا بصفوى، تحت إشراف المديرة الفنية لبرنامج رعاية المواهب بالاتحاد الدكتورة إلونا هابكوا.

وشارك في التجمع 82 لاعبا يمثلون أندية المنطقة الشرقية.