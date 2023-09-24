شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد ينفرد بالصدارة.. ونصر «الدون» يضرب ولا يبالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انفرد فريق الاتحاد بصدارة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 18 نقطة، بعد فوزه على الفتح بهدفين مقابل هدف، مستغلا تعثر فريق الهلال أمام ضمك بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذلك مع ختام جولة «نحلم ونحقق»، بينما واصل فريق النصر ضربه للأرقام الكبيرة بفوزه على الأهلي برباعية مقابل ثلاثة في أقوى مواجهات الجولة السابعة، في حين استطاعت فرقة الكوماندوز الاتفاقية بقيادة الإنجليزي ستيفين جيرارد تجاوز الطائي برباعية أيضا مواصلا معها النتائج الإيجابية هذا الموسم، وأخيرا تواصلت رحلة الإنقاذ الشبابية بعد تغلب الليث على الحزم برباعية صعدت بالفريق للمركز الـ11 بعد أن كان يعاني حسرة المراكز المتأخرة في الجولات الماضية.

العميد يستعيد الصدارة ويخسر شراحيلي

استعاد فريق الاتحاد صدارة ترتيب دوري روشن، متجاوزا ظروف الغيابات في مواجهة الفتح بفوزه بنتيجة هدفين مقابل هدف بنجومية لاعب وسطه الفرنسي كانتي، بينما تلقى نونو سانتو مدرب الاتحاد ضربة موجعة بخسارة خدمات مدافعه وقائده أحمد شراحيلي إثر تعرضه لإصابة الرباط الصليبي والتي ستبعده لنهاية الموسم الجاري.

فارس الجنوب يفرمل الزعيم

عطل فريق ضمك المتصدر الهلال بعد خروجه بنقطة إيجابية في المواجهة التي شهدت تفوق أصحاب الأرض، وأهدروا معها العديد من الفرص السهلة، بينما واصلت فرقة البرتغالي خيسوس التراجع عقب التعثر الآسيوي الأخير، وسط حالة غضب عارمة في صفوف البيت الأزرق على مستويات الفريق رغم تواجد العديد من النجوم في مقدمتهم البرازيلي نيمار الذي لم يستطع حتى الآن إقناع جماهير الهلال بأدائه.

كتيبة جيرارد لا تتوقف

واصلت كتيبة الإنجليزي ستيفين جيرارد حصد النقاط وتقديم النتائج الإيجابية محققة الفوز الخامس الذي وضع الفريق بالمركز الرابع برصيد 16 نقطة، بعد فوزه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بينما تلقى رمادي حائل خسارته الرابعة هذا الموسم.

الليث يستعيد عافيته

استعاد الليث الشبابي عافيته بتحقيق الفوز الثاني له هذا الموسم بعد تغلبه على متذيل الترتيب فريق الحزم برباعية، صعد معها للمركز الحادي عشر وحصد النقطة الـ 8، في حين بقي الحزم في المركز الأخير مواصلا السقوط والنتائج السلبية.

السكري يواصل سطوته بديربي القصيم

انتزع فريق التعاون نتيجة مواجهة نده التقليدي الرائد في ديربي القصيم بهدفين مقابل هدف، مواصلا تسيده لمواجهات الفريقين وأفضليته هذا الموسم رغم تعثره في مواجهة الأهلي بالجولة السادسة، ليبقى بالمركز الثالث برصيد 16 نقطة، بينما استمرت معاناة رائد التحدي بتلقيه الخسارة الخامسة وبقائه بالمركز 16 برصيد 4 نقاط.

نصر «الدون» يضرب ولا يبالي

في مباراة مثيرة في أحداثها ودسمة بالأهداف حطم فريق النصر شباك السنغالي ميندي حارس النادي الأهلي برباعية مدوية بلمسات نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي تالسكا، نال معها الأفضلية، رغم محاولات النادي الأهلي الرجوع للقاء، ولكن المشاكل الدفاعية وتواضع مستوى حارسه ميندي أسهمت في تلقي الفريق الخسارة الثانية عقب خماسية الفتح.

فرسان مكة يعمقون جراح أبها برباعية

استغل فريق الوحدة ظروف ضيفه أبها مواصلا سلسلة انتصاراته، بالفوز بنتيجة عريضة برباعية نظيفة في مواجهة الشرائع، ليصل معها الفريق للمركز السابع بـ12 نقطة، بينما تراجع أبها للمركز 13 بست نقاط.

الفيحاء يزيد أوجاع المدرسة

حقق فريق الخليج ثاني انتصاراته على حساب مضيفه الأخدود بهدف دون رد ، بينما زادت معاناة فريق الرياض بخسارته الخامسة أمام الفيحاء بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليظل بالمركز ما قبل الأخير برصد 4 نقاط.

أبرز أحداث الجولة 7