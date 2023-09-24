نشوة الشباب تهدد الباطن في كأس الملك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز عند التاسعة مساء اليوم لقاء فريقي الشباب وضيفه القادم من دوري يلو فريق الباطن ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويدخل فريق الشباب بمعنويات عالية باحثا عن خطف بطاقة التأهل للدور القادم بعد عودة الفريق لسكة الانتصارات في مسابقة الدوري بفوزه على الحزم بـ4 أهداف مقابل هدف، وسبقه فوزه على فريق الفيحاء بهدف دون رد.

ويسعى الأرجنتيني خوان براون لقيادة الفريق الشبابي إلى التأهل للدور القادم متسلحا بخدمات مواطنه قائد الفريق ايفر بانيغا والمنضم حديثا البلجيكي يانيك كاراسكو.

ميدانيا أنهى فريق الشباب تحضيراته للمواجهة بأداء تدريبات لياقية مكثفة وتطبيق جمل فنية وتكتيكية ينوي السيد خوان براون تطبيقها على أرض اللقاء.

على الجانب الآخر يأمل فريق الباطن إحداث المفاجأة والتأهل لدور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين وإقصاء الفريق الشبابي.

الباطن القادم من فوز كبير على فريق أحد بـ3 أهداف مقابل هدف في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى يطمح إلى مواصلة الانتصارات في مسابقة أغلى الكؤوس.

على الجانب الفني أنهى فريق الباطن استعداداته لمواجهة الشباب بقيادة البرتغالي خواكيم ماتشادو بعمل مناورة على كامل الملعب شارك فيها جميع اللاعبين. يعول جمهور السماوي على أجانب الفريق في مقدمتهم مامادو سورو وبريان اليمان لقيادة الفريق لخطف بطاقة التأهل.