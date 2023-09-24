ياسين بونو في قائمة أشهر الحراس الهدافين بالعالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعد الأهداف التي سجلها حراس المرمى حدثا نادرا إلى حد ما في كرة القدم.

يقضي حراس المرمى أغلب المباراة في منطقة جزاء فريقهم، وهي منطقة مميزة قرب الهدف الذي يدافعون عنه ويمكنهم التعامل مع الكرة من أجل الدفاع عن هدفهم.

من غير المعتاد للغاية أن يتخطى حارس المرمى هذه المنطقة وينضم إلى الهجوم؛ لأن هذا يجعل الدفاع عرضة لمحاولات بعيدة المدى حتى يتمكن حارس المرمى من العودة للدفاع عنها.

حراس المرمى الأكثر غزارة هم أولئك الذين يؤدون لضربات الجزاء أو الركلات الحرة المباشرة.

من بين المناسبات الأخرى التي يسجل فيها حراس المرمى أحيانا حالات محددة حيث ينضم حارس المرمى إلى الهجوم عندما يحاول معاونة الفريق في الحصول على هدف خصوصا في نهاية المباراة لمنع الهزيمة أو لتعديل النتيجة في المباريات الفاصلة أو المصيرية، أو من ركلات المرمى أو من تسديدات العادية التي تسدد خلال سير المباراة إلى هدف الخصم.

وكان آخرها الهدف الذي سجله الإيطالي إيفان بروفيديل لصالح لاتسيو في مرمى أتلتيكو مدريد في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والذي أنقذ من خلاله فريقه من الخسارة في الوقت بدل الضائع.

في الواقع مثل هذه اللقطات لا تحدث كثيرا، لكن هذا لا يمنع وجود حراس مرمى لديهم رصيد أهداف يتجاوز بعضهم ما يسجله المهاجمون.

وفي السطور التالية نسلط الضوء على أشهر 12 حارس مرمى سجلوا أهدافا لفرقهم.. بحسب موقع «جول».

أوسكارين ماسولوكي

أحرز أوسكارين ماسولوكي هدفا لفريقه باروكا إف سي خلال مباراة أمام أورلاندو بايرتس بالدوري الجنوب أفريقي موسم 2016.

أليسون بيكر

مع تعليق أمل ليفربول في التأهل لدوري أبطال أوروبا بخيط رفيع، قرر أليسون أن يتقدم لركلة ركنية ضد وست بروميتش وكانت النتيجة 1-1 في الدقيقة 94.

تم ترك اللاعب الدولي البرازيلي بدون أي رقابة تماما في منطقة الجزاء من قبل مدافعي وست بروميتش، ليتمكن حارس المرمى من تسجيل هدف التقدم لصالح الريدز بصناعة من ترنت ألكساندر آرنولد.

ألبرتو برينيولي

حطم نادي بينيفينتو الرقم القياسي المسجل منذ 87 عاما (الذي يحتفظ به مانشستر يونايتد) بعد خسارته أول 13 مباراة في موسم 2017-2018، كما خسروا المركز الرابع عشر أيضا، حيث لم يسبق لأي ناد من الدرجة الأولى في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا أن بدأ بداية أسوأ للموسم.

وبعد ذلك أنهوا سلسلة خسارتهم أخيرا بالتعادل الدراماتيكي 2-2 أمام ميلان، ولم يكن ذلك كافيا، حيث سجل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع من قبل حارس المرمى ألبرتو برينيولي.

روجيريو سيني

اعتزل حارس المرمى البرازيلي روجيريو سيني، صاحب أعلى تسجيل في تاريخ كرة القدم، في عام 2015 برصيد 132 هدفا، سجل 61 هدفا من ضربات حرة، وهو رقم قياسي، وكذلك رقم قياسي بعدد الأهداف من ضربات الجزاء برصيد 69 هدفا، مجموع أهدافه في النادي 131 هدفا. سجل 14 هدفا (ستة من ضربات حرة وثمانية من ضربات جزاء) في بطولة كوبا ليبرتادوريس.

رينيه هيجيتا

سجل حارس المرمى، رينيه هيجيتا، هدفا لصالح أتلتيكو ناسيونال من ركلة حرة في شباك ريفر بليت عام 1995.

بين ويلسون

تمكن بين ويلسون من تسجيل هدف التعادل لفريقه كوفنتري سيتي أمام بلاكبيرن روفرز في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وأصبح ويسلون أول حارس مرمى يسجل لصالح كوفنتري سيتي منذ ستيف أوجريزوفيتش.

مارت بوم

سجل الحارس الإستوني رصاصة مطلقة برأسه في مرمى فريق رامز، ليحقق هدف التعادل المتأخر لفريقه سندرلاند في بداية موسم 2003/2004.

بيتر شمايكل

استطاع الحارس الدنماركي تسجيل هدف مع أستون فيلا في شباك إيفرتون في الدوري الإنجليزي عام 2001، بعدما سدد ببراعة إلى شباك الفيلانز بقدمه اليمنى.

ديميتار إيفانكوف

حمى إيفانكوف شباك منتخب بلغاريا في 64 مباراة دولية لكنه لم يسجل أي هدف فيها، لذا فإن جميع أهدافه جاءت بألوان الأندية التي لعب لها، وهي ليفسكي صوفيا البلغاري، وقيصري سبور وبورصة سبور التركيان، وأنورثوسيس فاماغو القبرصي قبل أن يعتزل اللعب في عام 2011.

جيمي جلاس

يعد أحد أهم الأهداف التي سجلها حراس المرمى، هو الهدف الأسطوري الذي سجله جيمي جلاس ضد بليموث، والذي أبقى كارلايل يونايتد في دوري الدرجة الثانية الإنجليزية عام 1999.

مارتن هانسن

تمكن مارتن هانسن من تسجيل هدف التعادل لصالح فريقه أدو دن هاج في شباك بي إس في آيندهوفن في الدوري الهولندي موسم 2015.

ياسين بونو

الحارس الدولي المغربي الذي يلعب حاليا للهلال كان قد سجل هدف التعادل لصالح إشبيلية أمام بلد الوليد في الدوري الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لموسم 2021، ليصبح أول حارس مرمى عربي يسجل في الدوريات الخمسة الكبرى وأول حارس مرمى يسجل لإشبيلية في الليجا.

خوسيه لويس تشيلافيرت

كان الحارس خوسيه لويس تشيلافيرت يتمتع بموهبة في التعامل مع الكرات الثابتة، حيث إنه سجل ذات مرة ثلاثية من ركلات الجزاء لصالح فيليز سارسفيلد ضد فيرو كاريل أويستي.