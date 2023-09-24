شكرا لقرائتكم خبر عن حميد ماو يستعد للظهور الأول مع الطلائع أمام إنبى بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق طلائع الجيش جهوده لاعبه التنزانى حميد ماو في مباراة إنبى المقبلة، ليكون الظهور الرسمي الأول مع الفريق بعد التعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية. وغاب حميد ماو عن مباراة الطلائع الأولى في الدوري أمام البنك الأهلى بسبب الإيقاف، حيث حصل على الإنذار الثالث في مباراته الأخيرة مع غزل المحلة بنهاية الموسم الماضى.

ويستعد الطلائع لمواجهة انبى المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

فى سياق آخر، اطمأن عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، على جاهزية الثلاثى محمد حمدى زكى وعمرو طارق والتونسى حسام بن دقدوق لاعبى الفريق لمواجهة إنبى، بعد مشاركتهم فى ودية الفيوم التى فاز بها الفريق فى اليوم التالى لمباراة البنك الأهلى.

وغاب الثلاثى عن مباراة الطلائع والبنك الأهلى فى افتتاحية الدوري بسبب عدم الجاهزية الفنية، حيث تعاقد الطلائع مع محمد حمدى زكى وعمرو طارق وحسام بن دقدوق فى الأيام الأخيرة قبل إغلاق باب القيد الصيفى، الأمر الذى منع الجهاز الفنى من تجهيزهم بشكل يمسح بتواجدهم فى أول مباراة للفريق بالدوري.