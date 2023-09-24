شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي وسان جورج اليوم الأحد 24 / 9 / 2023 بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم الأحد لمتابعة اللقاء المهم الذي يجمع الاهلى مع فريق سان جورج الإثيوبى، فى ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولى، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_طاقم تحكيم تشادى لمباراة الأهلى وسان جورج

عيّن الاتحاد الأفريقى "كاف" التشادى ألفريد أرمي حكم ساحة لمباراة الأهلى وسان جورج الاثيوبى، ويعاونه الثنائي عيسى بوجولا، وحافظ موسى، على أن يتولى مهمة الحكم الرابع عبدالكريم عثمان، وفي غرفة الفار يتواجد أحمد إيدي من تنزانيا، بينما يتولى محمد سلطان إدارة اللجنة الطبية.

2_ الأهلى يخوض مباراتى الذهاب والإياب أمام بطل إثيوبيا بالقاهرة

يلعب الأهلي ضد سان جورج ذهاباً وإياباً في البطولة القارية باستاد القاهرة، طبقاً لاتفاق مسئولي الناديين بعد قرار الكاف بأن الملاعب الإثيوبية غير مطابقة للمواصفات.

3_ مشوار سان جورج فى دوري الأبطال

تفوق سان جورج على منافسه كي إم كي إم بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، ونجح سان جورج الإثيوبي فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف فى الذهاب، قبل أن يكرر تفوقه إيابًا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدًا مع الأهلي حامل لقب دوري الأبطال.

4_ الأهلى حامل لقب دوري الابطال

الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوز فى نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 في تاريخه.

وتأهل الأهلي بعدها المشاركة في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، وتقام البطولة في السعودية شهر ديسمبر المقبل.

5_ الأهلى بطل الصعود لنهائى دوري الأبطال فى آخر 4 نسخ

ونجح الأهلى في التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا فى آخر 4 نسخ، حيث حصد ألقاب 2020 و2021 و2023 وخسر نهائي 2022.