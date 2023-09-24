شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكراً مغلقاً اليوم استعداداً لمواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك معسكر إعداد مغلق اليوم، الأحد، في إطار الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها السابعة مساء غد الاثنين باستاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع الثانى من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 – 2024.

وحرص الكولومبي خوان أوسوريو على معالجة بعض الأخطاء الفنية التي ارتكبها لاعبوه فى مواجهة بيراميدز، كما أشاد بالأدء والمستوى وقدرة اللاعبين على تقديم مستوى جيد، مؤكدًا أن المستوى في تحسن مستمر.

وشدد أوسوريو على أن الفترة المقبلة تتطلب المزيد من العمل والتركيز بكل قوة، بجانب مواصلة التكاتف لتحقيق الأهداف المطلوبة والمنافسة على كافة البطولات.

وكان الزمالك تعادل مع بيراميدز بنتيجة 2 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس الماضى، على استاد الدفاع الجوى، فى إطار منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الممتاز.