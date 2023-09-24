شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلى وسان جوروج بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهم رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلى وسان جورج الإثيوبى باستاد القاهرة الدولى فى الثامنة مساء اليوم الأحد فى ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية فرقا أمنية لتأمين دخول الجماهير واللاعبين وطاقم التحكيم وعمل دوائر أمنية لتأمين الجميع.

ونجح الاهلى في التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا فى آخر 4 نسخ، حيث حصد ألقاب 2020 و2021 و2023 وخسر نهائي 2022.

وتفوق سان جورج على منافسه كي إم كي إم بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، ونجح سان جورج الإثيوبي فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف فى الذهاب، قبل أن يكرر تفوقه إيابًا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدًا مع الأهلي حامل لقب دوري الأبطال.