شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه جولدن بولز الصينى اليوم على برونزية كأس العالم لأندية السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم الأحد فريق سلة الأهلى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع وبرونزية كأس العالم لأندية السلة أمام تشيجيانج جولدن بولز الصينى، بالبطولة التي تقام بسنغافورة.





موعد مباراة الاهلى على البرونزية

ويخوض الأهلى مباراة الميدالية البرونزية والمركزين الثالث والرابع فى تمام العاشرة من صباح اليوم الـحد، بتوقيت القاهرة.

وجاءت منافسة الاهلى على البرونزية بعد تغلب فريق فرانكا على ايجاينت الامريكى بنتيجة 98/89 وبالتالي يكون الأهلى فى وصافة مجموعته.

ترتيب مجموعة الاهلى

يتصدر فريق فرانكا البرازيلي المجموعة برصيد 4 نقاط بالفوز على الأهلى وايجاينت

يحل الأهلى فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط بالفوز على ايجاينت والخسارة أمام فرانكا

ويتذيل ايحاينت الامريكى المجموعة برصيد نقطتان بالخسارة أمام الأهلى وفرانكا على الترتيب

وتضم قائمة سلة الأهلى فى كأس العالم كلا من سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.

وجاء تأهل فريق كرة السلة بالنادي الأهلي إلى كأس العالم للأندية، بعد الفوز بالدوري الأفريقي في رواندا، العام الجارى، ويقع الأهلى ضمن المجموعة الأولى، التى تضم فرانكا البرازيلي، وإيجنايت الأمريكي.