شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتتح رحلة الدفاع عن لقب أفريقيا بمواجهة سان جورج الإثيوبى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، رحلة الدفاع عن اللقب الأفريقى بمواجهة فريق سان جورج الإثيوبى، فى ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولى، بحضور 30 ألف مشجع للمارد الأحمر.

ويلعب الأهلي مع سان جورج ذهاباً وإياباً فى البطولة القارية باستاد القاهرة طبقاً لاتفاق مسئولي الناديين بعد قرار الكاف بأن الملاعب الإثيوبية غير مطابقة للمواصفات.

وعيّن الاتحاد الأفريقى "كاف" التشادى ألفريد أرمي حكم ساحة لمباراة الأهلى وسان جورج الإثيوبى، ويعاونه الثنائي عيسى بوجولا، وحافظ موسى، على أن يتولى مهمة الحكم الرابع عبد الكريم عثمان، وفى غرفة الفار يتواجد أحمد إيدي من تنزانيا، بينما يتولى محمد سلطان إدارة اللجنة الطبية.

وتفوق سان جورج على منافسه كي إم كي إم بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، ونجح سان جورج الإثيوبي فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف فى الذهاب، قبل أن يكرر تفوقه إيابًا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدًا مع الأهلي حامل لقب دوري الأبطال.

الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوز في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 في تاريخه.

وتأهل الأهلي بعدها المشاركة في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، وتقام البطولة في السعودية شهر ديسمبر المقبل.

ونجح الأهلى في التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 4 نسخ، حيث حصد ألقاب 2020 و2021 و2023 وخسر نهائي 2022.

وحرص مارسيل كولرعلى دراسة فريق سان جورج الإثيوبى من خلال مباراتى الفريق مع كمكم بطل زنزبار مطالباً لاعبيه بضرورة استمرار نغمة الانتصارات بعد الفوز على المصري البورسعيدى برباعية دون رد في الجولة الأولى للدوري .

ويفتقد الأهلى في مباراة سان جورج الإثيوبى جهود أكثر من لاعب، أبرزهم الثنائي رضا سليم وأنتوني موديست، حيث يغيب الأول بسبب الإيقاف بعد طرده في مباراة مع فريقه السابق الجشي الملكي المغربي بذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية للموسم الماضي، ضد اتحاد العاصمة الجزائري.

كما يغيب موديست بعد قيده في قائمة الفريق خلال الفترة الثالثة، إذ لن يتمكن الفريق من مشاركة أي لاعب تم إضافته إلى القائمة بعد 31 أغسطس ، كما يغيب كلاً من محمود متولي، وكريم نيدفيد وعمرو السولية وحمزة علاء وخالد عبد الفتاح للإصابة.

ومن المقرر أن يعود الثلاثى حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وصلاح محسن لاعبوة الفريق للتشكيل الأساسى بعد غيابهم عن مباراة الأهلي والمصري التى أقيمت مساء الثلاثاء، فى الجولة الأولى لبطولة الدوري والتي انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة بسبب الإيقاف، وتُمثل عودة الشحات وكهربا وصلاح محسن للأهلي إضافة كبيرة للفريق في ضربة البداية الأفريقية.

وفي المقابل، أكد زيدهون شيجيتا، مدرب سان جورج الإثيوبي، أنه يعلم كل كبيرة وصغيرة عن الأهلى، وحث لاعبيه على القتال أمام بطل أفريقيا قائلا، "الأهلي الأفضل والأكبر في القارة الأفريقية، وجميع لاعبيه يحظون بأهمية كبرى على المستويين المحلي والدولي، وهذا غير جيد بالنسبة لنا".

وأضاف، "هناك الكثير لنتعلمه أمام خصم بحجم الأهلي، كما أننا سنستعيد خدمات اللاعبين الدوليين قبل هذه المواجهة التي سنقاتل للفوز بها".

ويعد سانت جورج الإثيوبي من أشهر الأندية الإثيوبية إذ جرى تأسيسه في عام 1935، ليتسيد النادي الساحة الإثيوبية وكان دائم الظهور على الساحة الرياضية الأفريقية ممثلًا لإثيوبيا سواء في دوري أبطال أفريقيا بشكل معتاد أو الكونفدرالية.

وحصد الفريق الإثيوبي لقب الدوري 30 مرة آخرها العام الماضي، وذلك بفارق 19 لقبا عن أقرب منافسيه هو نادي قوة الدفاع الرياضي، والذي نال اللقب 19 مرة.

وحصد الفريق لقب كأس إثيوبيا 10 مرات في حين حصد لقب كأس السوبر الإثيوبي 16 مرة وحصد لقب كأس إديس أبابا 7 مرات، ليكون زعيم الأندية الإثيوبية.