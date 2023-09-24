شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى: صلاح اختيارى الأول فى الأولمبياد.. ولم أر لاعبا مصريا يدخن الشيشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن موافقة ليفربول الإنجليزى على مشاركة محمد صلاح مع الفراعنة الصغار فى أولمبياد باريس 2024 ستمثل إضافة كبيرة للمنتخب الأولمبى.

وقال ميكالي فى تصريحات تليفزيونية، "المرحلة الأخيرة وقت اختيار الثلاثة الكبار هى من ستحسم الأمر، هناك قائمة كبيرة من اللاعبين الكبار نعمل على ضمهم، كما نعمل على بعض الأفكار وسنرى من اللاعبين الذين سيقدمون إضافة".

وأضاف مدرب المنتخب الأولمبي، "كنت أريد ضم تياجو سيلفا للبرازيل بأولمبياد ريو 2016 لكن باريس سان جيرمان رفض، ومحمد صلاح اختيار أول لقائمة المنتخب الأولمبي إذا وافق ليفربول على تركه، فهو إضافة كبيرة لنا".

وتابع روجيريو ميكالي، "لم أرى لاعبا مصريا من قبل يدخن الشيشة، وأعيش فى أحد الفنادق بالقاهرة وكل دولة ليها ثقافة وتقاليد، فى السعودية عشت أجواء رمضانية وكانت تجربة جديدة بالنسبة لي، ولاحظت أن شهر رمضان يسبب روحا معنوية وحالة روحانية عالية بالنسبة للاعب، لدرجة لاحظت أن اللاعب العربي لديه روح وقوة غريبة تشعر أنها قوة روحانية بسبب شهر رمضان أكتر من الأيام العادية".

وأكمل، "كان هناك بعض اللاعبين فى الهلال يدخنون ويشاركون فى المباريات بشكل طبيعي ولم أعاقب أى لاعب يقوم بالتدخين طالما يقوم بدوره بشكل جيد لكن التدخين لا يتماشى مع الرياضة نهائيا".