شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: بيراميدز يرحب برحيل باتشيكو إلى مارسيليا حال سداد الشرط الجزائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير عن موافقة نادى بيراميدز على رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق لمارسيليا الفرنسى بعد تسديد الشرط الجزائى. وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "باتشيكو طلب الرحيل عن بيراميدز بعد تلقيه عرضاً لتدريب مارسيليا الفرنسى، ومسئولو بيراميدز وافقوا على رغبته باعتبار مباراة البنك الأهلى الأخيرة مع الفريق شرط تسديد الشرط الجزائى".

وأضاف شوبير، "مسئولو بيراميدز قالوا مع ألف مليون سلامة، معندناش مشكلة يدفع الشرط الجزائى، مش هنطبطب على بعض، لأنه لو العكس هندفع الشرط الجزائى".

ويعقد مسئولو نادي بيراميدز جلسة عاجلة مع البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروى الأول، لبحث رغبته في الرحيل عن قيادة الفريق، بعدما تلقى عرضًا لتدريب فريق مارسيليا الفرنسي.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة عقد جلسة بين مسئولي بيراميدز وباتشيكو، خاصة في ظل إبلاغ الإدارة بالعرض الذي تلقاه، وأبدى ترحيبه بالرحيل عن الفريق السماوي وتولي قيادة الفريق الفرنسي.

المدرب البرتغالي، كان جدد عقده مع بيراميدز لمدة عام آخر، بعد العمل الرائع الذي قدمه في موسم 2022/23، حيث احتل المركز الثاني خلف الأهلي مباشرة ومتفوقا على الزمالك أحد أقوى الفرق في البطولة.

كما قاد باتشيكو فريق بيراميدز للتأهل لدوري أبطال أفريقيا، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ النادي.