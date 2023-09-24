شكرا لقرائتكم خبر عن أون تايم سبورتس تعلن إذاعة دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة أون تايم سبورتس إذاعة مباريات دوري المحترفين عبر قنواتها، وستقام مباريات دوري المحترفين فى أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.

ويستضيف فريق السكة الحديد، فى الرابعة عصر اليوم الأحد، فريق لافيينا باستاد السكة الحديد، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دورى المحترفين لموسم 2023/ 2024 الذى سيقام من دور واحد ويسعى كلا الفريقين لبداية قوية في دورى المحترفين وخطف الثلاث نقاط من أجل المنافسة على بطاقة التأهل للدورى الممتاز، بعدما كانا قريبين من التأهل للدورى الممتاز الموسم الماضى.

ويسعى أمير عزمى مجاهد، مدرب فريق السكة الحديد، لاستغلال عامل الأرض فى اقتناص نقاط المباراة، بعدما دعم الفريق بأكثر من صفقة قوية خلال الانتقالات الصيفية الماضية والتي يأتي في مقدمتها يوسف رحومة والكينى جون أفيرى ومحمد جمال قادمين من فريق بورتو السويس، ومحمد جمال الكارتة لاعب وادى دجلة ومؤمن جابر حارس مرمي الترسانة السابق، ومحمود عبد العاطى مهاجم إيسترن كومبانى لتدعيم خط هجومه.

كما يلتقى فريق حرس الحدود مع أبو قير للأسمدة فى السادسة مساء اليوم، الأحد، باستاد حرس الحدود في الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دورى المحترفين لموسم 2023/ 2024 الذى سيقام من دور واحد.

وأغلق محمد مكي، المدير الفني لفريق حرس الحدود، صفحة الوديات منذ فترة لتحفيظ اللاعبين بعض الجمل التكتيكية التي يرغب في تنفيذها وذلك بعد عدد من المباريات الودية التي خاضها الفريق خلال فترة الإعداد، مؤكدا أن الفريق سيدخل المباراة الأولى دون إيقافات أو إصابات حتى الآن، وهو ما يمنحه دفعة ثقة قبل الانطلاق فى الموسم الجديد.

وفي المقابل، يسعى أيمن المزين، المدير الفنى لفريق أبو قير للأسمدة، للظهور بشكل قوى في بداية الموسم من أجل أخذ الدفعة المعنوية بعد سلسلة مبارياته الودية واختتمها بمباراتين الأولى أمام فريق هلال مطروح وانتهت بالتعادل 1/1، والفوز في المباراة الثانية 2/1 على فريق دمنهور.

وتعاقد مسئولو أبوقير للأسمدة مع وجيه عبدالحكيم جناح مهاجم حرس الحدود ومحمود علاء مدافع زد في صفقه انتقال حر وأحمد فايز مدافع نبروه بعد دفع المقابل المادي، وأحمد راشد جناح زد والكومي باك لفت بتروجت وأحمد السعدني حارس مرمى حرس الحدود ومحمد عبد الجواد باك رايت الجونة.

وينقسم دوري المحترفين إلى مرحلتين، المرحلة الأولى تشمل دور واحد بين جميع الفريق (20 فريق).

وفي المرحلة الثانية سيتم تصنيف الأندية من المركز الأول إلى العاشر، وستتنافس هذه الفرق على بطاقتين مؤهلتين مباشرة للدوري الممتاز.

فيما سيتم تصنيف الفرق من المركز 11 إلى 20 على أن يهبط أصحاب المركز الـ 6 الأخيرة إلى القسم الثاني.

صاحب المركز الثالث من دوري المحترفين بعد نهاية المرحلتين سيخوض دورة ثلاثية مع أوائل القسم الثاني (ب) تقام من دورين لتحديد بطاقة الصعود الثالثة للدوري الممتاز.