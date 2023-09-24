شكرا لقرائتكم خبر عن عبد اللطيف منيع يعود من صربيا متوجا ببرونزية بطولة العالم للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد عبد اللطيف منيع، لاعب منتخب المصارعة الرومانية والمتوج ببرونزية وزن 130 كجم ببطولة العالم، إلى القاهرة قادما من صربيا بعدما تأهل لأولمبياد باريس 2024.

ونجح عبد اللطيف منيع لاعب منتخب المصارعة فى تحقيق الميدالية البرونزية فى بطولة العالم للمصارعة التى تقام بصربيا بعد التغلب على منافسه الصينى.

وتعد برونزية منيع أول ميدالية عالمية لمصر بعد غياب 17 عاما عن المنصات العالمية، حيث كانت آخر ميدالية فى بطولات العالم حققها محمد عبد الفتاح بوجى عام 2006 حين توج بالذهبية .

وودع محمد ابراهيم كيشو، ومحمد مصطفى، ومحمد إيهاب منافسات البطولة من أدوار مبكرة ، بينما ودعت سمر حمزة من دور ربع النهائى .