مصطفى محمد يحرز «هدفا مذهلا» في الدوري الفرنسي ويثير تفاعلا كبيرا (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

أثار هدف النجم المصري مصطفى محمد، مهاجم فريق نادي نانت، في شباك نادي لوريان، في أعقاب مواجهة الفريقين، ضمن منافسات الدوري الفرنسي، تفاعلاً كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء هدف مصطفى محمد بطريقة رائعة في الدقيقة 55 من زمن المباراة، عبر تسديدة صاروخية من ركلة ثابتة من منطقة بعيدة عن المرمى.

وساهم مصطفى محمد في فوز فريقه نانت على ضيفه لوريان بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

وبهذا الهدف، جاء مصطفى محمد (25 عاماً) في المركز الثاني على سلم ترتيب هدّافي الدوري الفرنسي لهذا الموسم 2024/2023، برصيد 5 أهداف، وبفارق هدفين عن اللاعب كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان.