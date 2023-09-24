شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو: سأبقى ألعب حتى تتكلم ساقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جناح النصر السعودي حالياً، عدم وجود خطة اعتزال قريباً، واصفاً التقارير التي تلمح لوصوله لنهاية مشواره في الملاعب بـ«غير الصحيحة».

وقال رونالدو ( 38 عاماً) بعد تحدي المنتقدين وتسجيله ثنائية في شباك الأهلي 4-3 مساء الجمعة: «يقولون إن رونالدو انتهى لكن هذا ليس صحيحاً. سأواصل اللعب حتى تقول لي ساقي: «رونالدو أنا انتهيت». لا يزال لدي الكثير من الطاقة وما زلت أحب كرة القدم وتسجيل الأهداف وما زلت أحب الفوز. يقولون إنني انتهيت لكنني ما زلت أثبت لهم أن ما يقولونه ليس صحيحاً».