شكرا لقرائتكم خبر عن «هاتريك» كين لا يحتسب في «البوندسليجا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

اكتشف النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ بعد تسجيله أول «هاتريك» في الدوري الألماني «البوندسليجا» في مباراة الفوز على بوخوم 7 -صفر أنه غير محسوب لأن الأهداف الثلاثة لم تكن في شوط واحد وليست على التوالي وفق لوائح البطولة.

وسجل كين هدفه الأول في الدقيقة 12 ثم سجل هدفين في الشوط الثاني لكن بين هدفيه الأول والثاني سجل لاعبان، وبين هدفيه الثاني والثالث سجل لاعب آخر.

ورغم هذه اللائحة الغريبة، حافظ هداف توتنهام السابق على تفاؤله وأمسك بكرة المباراة والتقط معها صورة وغرد: «كرة جديدة تضاف للمجموعة! يا له من أداء جماعي. جمال موسيالا كان رائعاً ودار حديث كثير عن مهاراته مقارنة بصغر سنه. مشاهدته في التمرينات وتحركاته في المساحات الضيقة وشجاعته في الهجوم تجعل اللعب بجانبه مدهشاً. توماس مولر لاعب ذكي، الناس في الخارج قد لا يثمنون أحياناً هذا النوع من اللاعبين الذين يتفوقون بخطوة واحدة ذهنياً عن بقية الفريق. عموماً أعتقد أن البايرن يملك لاعبين مميزين جداً في جميع المواقع وهذا هو أجمل شيء تجده في ناد مثل هذا».