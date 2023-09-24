شكرا لقرائتكم خبر عن سومر ينسي «الأفاعي» رحيل أونانا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

بدت صفقة انتقال الحارس الكاميروني أندريه أونانا من إنتر ميلان إلى مانشستر يونايتد في الصيف بمثابة مجازفة من قبل النادي الإيطالي وانتقدها المشجعون بقوة، لكن خليفته السويسري يان سومر تأقلم سريعاً في كتيبة المدرب سيمون إنزاغي، بينما يعيش أونانا كابوس البدايات في اليونايتد بعد اهتزاز شباكه 14 مرة.

وكان فريق الأفاعي حصل على أونانا مجاناً من أياكس في 2022 ثم وضع في جيبه 47 مليون إسترليني عندما باعه لليونايتد بعد عام واحد. وتعاقد إنتر مقابل 5 ملايين إسترليني فقط، مع سومر (34 عاماً) ووضع بقية المبلغ في جيبه.

مهارات سومر، حارس بازل وبوروسيا مونشنغلادباخ السابق الذي لعب في بايرن ميونيخ 6 أشهر لتعويض غياب الحارس الأول مانويل نوير بعد كسر في ساقه في ديسمبر الماضي، محدودة بسبب سنه لكنه اشتهر بتسديداته الطويلة وفي حال واصل أداءه المقنع سيبقى الرقم 1 في الإنتر حتى يونيو 2025، فيما تواصل الإدارة البحث عن خليفة طويل الأمد لأونانا.

واستغل سومر خبرته من المشاركة في 291 مباراة بالبوندسليجا و92 مباراة في المسابقات الأوروبية و84 مباراة مع المنتخب، ويتمتع السويسري بقدرة أكبر على التواصل مع المدافعين، فقد كان ظهيراً في شبابه، رغم معاناته من بعض المشاكل بسبب حاجز اللغة.

يتمتع سومر بصبر أكبر من أونانا ولا يظهر الكثير من مشاعر الغضب كما يفعل الكاميروني في حال ارتكب المدافعون أخطاء ولم تهتز شباكه سوى مرتين في خمس جولات لذا نستطيع القول الآن إن العملاق الإيطالي لعبها صح.