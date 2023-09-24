شكرا لقرائتكم خبر عن بطل فنون مختلطة يتحدى نادال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحدى نجم الفنون القتالية المختلطة الأذربيجاني رافائيل فزييف، نجم التنس الإسباني رافائيل نادال، وقال بعد فوزه على رافائيل دوس أنيخوس في طريق نزاله أمام ماتوز جامروت: «فلنر من أفضل رافائيل في الرياضة بعدما رأينا من أفضل رافائيل في الفنون القتالية المختلطة. نحن نعلم جميعاً الآن من الأفضل لكنني أريد تحدياً جديداً لأعرف من أفضل رافائيل في الرياضة، رافائيل نادال تعال هنا».

ويحتل فزييف المركز السادس في تصنيف اللعبة فئة الوزن الثقيل، فيما أعلن نادال أن عام 2024 سيكون الأخير في مسيرته.