شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب توتنهام يشجع ليفربول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعترف مدرب توتنهام الجديد الأسترالي أنج بوستيكوغلو (58 عاماً)، المولود في اليونان، بتشجيعه أحد خصوم فريقه الحالي في صباه وقال: «كنت دوماً أكبر مشجع لليفربول، أحببت بل شانكلي وأحببت كل قصص ليفربول»، وعندما سأله جاري لينيكر، نجم إنجلترا السابق: «هل ما زلت مشجعاً لليفربول ؟» أجاب ممازحاً: « حسناً لقد أزلت بوسترات ليفربول من الجدار الأسبوع الماضي. كان ليفربول في السبعينات يلعب كرة استحواذ وفن وهذا أثر فيَّ قطعاً».

وكشف تقرير عن ولع المدرب بالمهنة حتى عندما كان بسن الـ12؛ إذ تولى تدريب زملائه وقادهم لأول لقب في مسيرته كلاعب ووصفه المحلل الأسترالي كريغ فوستر، لاعب كريستال بالاس وبورتسموث السابق بـ«من حول سيارة رياضية لفيراري»، بعد حقبة مضطربة في نادي توتنهام مع كونتي ومورينيو وأسبيريتو.