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مدرب توتنهام يشجع ليفربول

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعترف مدرب توتنهام الجديد الأسترالي أنج بوستيكوغلو (58 عاماً)، المولود في اليونان، بتشجيعه أحد خصوم فريقه الحالي في صباه وقال: «كنت دوماً أكبر مشجع لليفربول، أحببت بل شانكلي وأحببت كل قصص ليفربول»، وعندما سأله جاري لينيكر، نجم إنجلترا السابق: «هل ما زلت مشجعاً لليفربول ؟» أجاب ممازحاً: « حسناً لقد أزلت بوسترات ليفربول من الجدار الأسبوع الماضي. كان ليفربول في السبعينات يلعب كرة استحواذ وفن وهذا أثر فيَّ قطعاً».
وكشف تقرير عن ولع المدرب بالمهنة حتى عندما كان بسن الـ12؛ إذ تولى تدريب زملائه وقادهم لأول لقب في مسيرته كلاعب ووصفه المحلل الأسترالي كريغ فوستر، لاعب كريستال بالاس وبورتسموث السابق بـ«من حول سيارة رياضية لفيراري»، بعد حقبة مضطربة في نادي توتنهام مع كونتي ومورينيو وأسبيريتو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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