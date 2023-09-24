شكرا لقرائتكم خبر عن سفيان أمرابط مندهش من هدية مشجع صغير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شعر النجم المغربي سفيان أمرابط (27 عاماً) بالدهشة بعد تقديم مشجع صغير لمانشستر يونايتد، هدية له عبارة عن لبادتين عندما كان اللاعب المنتقل من فيورنتينا مؤخراً في طريقه لملعب كارينجتون للتمرينات.

ويظهر أمرابط في الشريط وهو يوقع قميصاً لأحد المشجعين ثم قال بعد هدية اللبادات من الصغير: «أوه، هذا لطيف. هذه لي، شكراً جزيلاً هذا لطيف جداً»، ثم ضرب كف يده بكف الصغير وقال له: «شكراً يا رجل، سأرتديها».

وتفاعل المشجعون مع الحادثة ومن التعليقات: «لحظة جميلة جداً، أحب مشاهدة مواقف مثل هذه»، و«أصبح اللاعب المفضل سريعاً»، و«رائع».

وظهر لاعب الوسط المغربي الدولي لأول مرة مع اليونايتد في مباراة الفوز على بيرنلي بعدما شارك من الدكة بديلاً للإيرلندي الشمالي جوني إيفانز.