شكرا لقرائتكم خبر عن الـ«سيري أي» يدخل التاريخ بـ«فار مفتوح» في متناول المشجعين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

سيدخل الـ«سيري أي» تاريخ كرة القدم العالمية الأحد عندما يسمح بنقل كلام حكام المباريات عبر السماعات للمشجعين في المدرجات وحوارهم مع غرفة التحكيم بتقنية الفيديو (فار).

وتلقى الإيطاليون المبادرة التي أطلق عليها Open VAR بالترحيب إذ ستتيح لهم معرفة ما يجري أثناء انتظار مراجعة الـ«فار» لقرارات الحكم، وسيستضيف ستوديو التحليل في نهاية كل جولة شخصية من الوسط التحكيمي في برنامج لتداول الآراء وأولهم الأحد هو الحكم الدولي السابق جيانلوكا روشي. وعلق رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جابرييل جرافينا قائلاً: «نحن في منعطف مهم في مجال التواصل في كرة القدم، نريد معOpen VAR أن نساهم في تجديد الثقافة الرياضية في البلاد والتعرف عن كثب على لوائح اللعبة الأكثر تشويقاً لدى الإيطاليين ونلقي الضوء على عالم التحكيم. نحن سعداء لأننا سنصبح أول من يقدم نبذة عن كواليس الطاقم التحكيمي في الرياضات بإيطاليا وفي العالم وبالصوت والصورة. تهدف هذه المبادرة التي حصلت بالشراكة بين الاتحاد والراعي AIA لجعل المشجعين يخوضون تجربة كروية مشوقة».

وعلق لورنزو كاسيني رئيس الدوري الإيطالي (سيري أي) من جهته: التكنولوجيا تقدم دعماً كبيراً للحكام في إدارة المباريات لكن الجمهور والملايين الذين يتابعون مباريات الدوري حول العالم يرغبون في المقابل بمزيد من الشفافية.