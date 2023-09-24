شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض الشاطئية» يفوز على الأخضر السعودي ودياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم الشاطئية على نظيره المنتخب السعودي الشقيق بستة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية الأولى التي جرت بينهما على الملعب الرملي في مقر اتحاد الكرة بدبي، وذلك في معسكره الداخلي الحالي، استعداداً لمشاركتة المقبلة في مونديال الكرة الشاطئية «الإمارات 2023».

سجل أهداف أبيض الشاطئية، راشد عيد «هدفين»، حميد جمال، حميد المراشدة، علي محمدي، عباس علي.

شهد المباراة، عمر الحاج المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان مجدداً في المباراة الودية الثانية يوم الأربعاء وفي ذات الملعب.