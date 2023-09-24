شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق سري يسمح بتمرن نجم برنتفورد الموقوف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كشف نادي برنتفورد الإنجليزي عن عقده لاتفاق سري مع اتحاد الكرة يسمح بتمرن نجمه الموقوف عن اللعب إيفان توني (27 عاماً) على الرغم من قرار منعه من ممارسة أي نشاط كروي 8 أشهر على خلفية تورطه بـ232 تهمة مراهنات في مايو/ أيار الماضي.

وشوهد المهاجم الإنجليزي، الذي يقدر سعره بـ60 مليون إسترليني، وهو يتمرن في ملعب النادي برفقة المدرب مات برامال في الأول من أغسطس/ آب الماضي أي قبل انتهاء إيقافه بـ6 أسابيع، لكن النادي أكد عدم خرقه للقانون.

وقال النادي في بيان رسمي: « إيفان توني حصل على سماح من رابطة الكرة بالتمرن أثناء فترة إيقافه، بعد معاناته شداً عضلياً تسبب بغيابه عن مباريات الفريق في مايو/ أيار الماضي».

وكان الاتفاق مع الرابطة ينص على بدء توني التمرينات في النادي في 17 سبتمبر/ أيلول الجاري لكن النادي أضاف: «مرحلة النقاهة تتضمن تمرينات فردية تحت إشراف مدربي اللياقة وكادر طبي ولم يخرق لا اللاعب ولا النادي لوائح الاتحاد».

ويستعد توني للعودة للعب في 17 يناير/ كانون الثاني المقبل وستكون أول مباراة له مع الفريق أمام توتنهام في 30 يناير/ كانون الثاني لكنه قد لا يكون لاعباً في برنتفورد حينها، بسبب اهتمام تشيلسي وأرسنال وتوتنهام بخدماته، واعترف مدربه توماس فرانك بإمكانية بيعه وقال: « نحن نادي يبيع نجومه في حال حصل على السعر المناسب وفي التوقيت المناسب».