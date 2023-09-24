الامارات | اتحاد الكرة المصري يرضخ للأهلي.. الزمالك لن يشارك في السوبر بالإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري والمشرف على المسابقات، عامر حسين، أنه سيتم استبعاد الزمالك من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال في الإمارات، بعد اعتذاره عن عدم المشاركة في النسخة الماضية، وفقًا للائحة.

وقال عامر حسين، في تصريحات صحافية، حسب يلا كورة، اليوم الأحد، إن "الأهلي سيشارك في بطولة السوبر باعتباره بطل الدوري، فيما سيشارك سيراميكا كليوباترا بصفته بطل كأس الرابطة، وبيراميدز لاحتلاله المركز الثاني في الدوري".

تابع عامر حسين "الفريق الرابع المشارك في البطولة سيكون إنبي حال فوزه على الأهلي في نصف نهائي كأس مصر، وفي حالة خسارة الفريق البترولي سيشارك فيوتشر باعتباره رابع الدوري الموسم الماضي بعد استبعاد الزمالك صاحب المركز الثالث في الدوري".

وكان الزمالك اعتذر عن عدم المشاركة في النسخة الماضية من السوبر المصري، اعتراضًا على عدم إيقاف محمود عبدالمنعم "كهربا"، مهاجم الأهلي.

وشارك بيراميدز في البطولة بدلًا من الزمالك، فيما خسر الفريق السماوي على يد الأهلي.

وتنص لائحة اتحاد الكرة على أنه في حال اعتذار فريق عن عدم المشاركة في بطولة السوبر يتم استبعاده لمدة موسم وغرامة 500 ألف جنيه، أما في حال الانسحاب فيتم استبعاد الفريق لمدة موسمين وتغريمه مليون جنيه.

وكان الأهلي قد طالب اتحاد الكرة المصري بتحديد نظام بطولة كأس السوبر والموعد المحدد للبطولة، خاصة مع الأنباء التي أشارت إلى مشاركة الزمالك رغم عقوبة استبعاده، قبل أن يعلن الأهلي عدم مشاركته لضيق الوقت وتعدد مشاركاته الخارجية.