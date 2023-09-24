شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتقدم على بولز الصينى 37/38 بالشوط الأول فى لقاء حسم برونزية مونديال السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين الأهلى وبولز الصينى بنتيجة 37/38 فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ببطولة كأس العالم لأندية السلة، والتى تقام بسنغافورة وتختتم اليوم، حيث انتهى الربع الأول بتقدم الأهلى 12/22 والفترة الثانية 37/38.

وحاول فريق بولز الصينى العودة للمباراة، وتقليص الفارق بينه وبين الأهلى والذى تعدى الـ 11 نقطة خلال المباراة، إلا أن الأهلى استطاع أن يحافظ على تقدمه فى الشوط الأول بفارق نقطة وحيدة.

فوز الأهلى فى المباراة يعنى تتويجه ببرونزية البطولة، ليكون أول فريق مصرى وأفريقى، وعربى يتوج ببرونزية العالم.

وتضم قائمة الأهلى فى البطولة من اللاعبين كلا من سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب

وجاء تأهل فريق كرة السلة بالنادي الأهلي إلى كأس العالم للأندية، بعد الفوز بالدوري الأفريقي في رواندا، العام الجارى.